¿Cuántos metros cuadrados puedes comprar con tu salario?

El acceso a la vivienda en Argentina se enfrenta a un desafío creciente. La descompensación entre los ingresos de los trabajadores y el aumento de los precios del mercado inmobiliario plantea la pregunta de cuántos sueldos mínimos se requieren para comprar un departamento en la capital.

En un entorno donde el valor del metro cuadrado se mantiene dolarizado y los salarios crecen a un ritmo insuficiente, la posibilidad de adquirir una vivienda se desvanece para muchos trabajadores.

Salario Mínimo y el Costo Inmobiliario

El salario mínimo vital y móvil se estableció en $346.800 mensuales a partir de febrero de 2026, según un decreto del Gobierno. Este monto es esencial para medir el poder adquisitivo y, aunque no refleja la totalidad del mercado laboral, ofrece una imagen clara de la diferencia entre el ingreso más bajo y los precios inmobiliarios en Buenos Aires.

La Pregunta del Momento

Ante esta realidad, surge una pregunta crucial: ¿Cuántos sueldos mínimos hacen falta para comprar un departamento de dos ambientes en Buenos Aires? Para responderla, se realizó un análisis basado en una unidad típica de 50 m² en cinco barrios representativos: Puerto Madero, Núñez, Palermo, Villa del Parque y La Boca.

Precios Inmobiliarios en Diversos Barrios

En Puerto Madero, conocido por ser el barrio más caro, una unidad de 50 m² supera los US$300.000, lo que significa que un trabajador necesitaría reunir más de 1200 sueldos completos, lo que equivale a casi 100 años de trabajo.

Otras Opciones en la Ciudad

En Núñez, el precio del metro cuadrado es de aproximadamente US$3407, haciendo que el mismo departamento costaría cerca de US$170.000. Esto implica alrededor de 680 sueldos mínimos, o más de 50 años de trabajo.

En Palermo, uno de los barrios más codiciados, el precio se asemeja al de Núñez: el metro cuadrado está cerca de US$3387, lo que suma un total aproximado de US$169.000. Esto se traduce en cerca de 677 sueldos mínimos, equivalentes a 56 años de trabajo sin gastos.

Mientras tanto, en Villa del Parque, el ambiente es un poco más accesible, con un costo de US$2270 por metro cuadrado. Así, un departamento similar se valoraría en aproximadamente US$113.500, requiriendo cerca de 450 sueldos mínimos o 37 años de trabajo.

Finalmente, La Boca representa la opción más económica del análisis, con un costo por metro cuadrado de US$1552. Aun así, el precio estimado para un departamento alcanza los US$77.600, lo que exige alrededor de 311 sueldos mínimos, es decir, unos 25 años de trabajo.

Reflexiones sobre el Acceso a la Vivienda

A pesar de que los precios pueden variar debido a factores como la ubicación o el estado del inmueble, este análisis pone de manifiesto una tendencia preocupante: para muchos trabajadores, acceder a la vivienda a través del ahorro es una meta casi inalcanzable.

Mientras los precios en dólares se mantienen relativamente estables, los ingresos continúan perdiendo poder adquisitivo. Esta situación crea una brecha que se amplía año tras año, dejando a los asalariados en una lucha constante por alcanzar el sueño de la vivienda propia.