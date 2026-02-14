Google transforma Gmail y Docs con IA: Revoluciona tu trabajo en Android

Las últimas actualizaciones de Google están cambiando la forma en que organizamos y gestionamos nuestros correos electrónicos y documentos en Android. ¡Conocé todos los detalles!

Google se renueva: la compañía ha introducido nuevas funcionalidades en Gmail y en Google Docs que prometen haciendo más intuitiva la experiencia del usuario.

Ahora, los usuarios de dispositivos Android podrán crear y gestionar etiquetas desde la app de Gmail, una opción que antes requería acceso al navegador. Esta novedad facilita la clasificación de mensajes por temas y permite eliminar etiquetas directamente desde la aplicación.

Más funciones para organizar tus correos

Con la reciente actualización, los usuarios de Gmail podrán acceder a una serie de ajustes que optimizan el manejo de sus correos, incluyendo:

– Acceso a ajustes

– Gestión de cuenta

– Administración directa de etiquetas

A pesar de estas mejoras, hay una limitación importante: no se podrán asignar colores a las etiquetas desde Android, una opción que sigue estando disponible en la versión web y en dispositivos iOS.

Innovación en Google Docs: Resúmenes de Audio

Además de las mejoras en Gmail, Google ha lanzado una nueva función en Google Docs que permite escuchar resúmenes de contenido gracias a su inteligencia artificial. Esta herramienta ofrece una síntesis verbal del contenido en un formato resumido.

El propósito de esta funcionalidad es que los usuarios puedan «ponerse al día» en cuestión de minutos, disfrutando de un tono natural y la opción de personalizar la voz del narrador.

Disponibilidad y Acceso

Esta función ya está en funcionamiento, aunque su implementación será gradual durante febrero. Inicialmente, solo estará disponible para usuarios de planes empresariales y educativos específicos, así como para suscriptores de los planes avanzados de IA de Google.

Este lanzamiento refuerza la estrategia de Google de integrar inteligencia artificial en herramientas cotidianas, buscando simplificar la organización del trabajo y acelerar el acceso a la información a través de su ecosistema de productividad.