Un hombre de 31 años fue arrestado por la Policía de la Ciudad en Belgrano, señalado como uno de los autores de los disturbios del miércoles pasado, cuando se lanzaron bombas molotov contra las fuerzas de seguridad.

En una operación llevada a cabo este viernes, las autoridades lograron la detención del sospechoso en un cajero automático de la calle Luis María Campos al 1300. La policía lo identificó gracias a su indumentaria, que coincidía con la que llevaba puesta durante los incidentes. El detenido, cuyas iniciales son N.G.B., intentó resistirse al arresto antes de ser trasladado a las dependencias judiciales para enfrentar cargos por los daños ocasionados durante las protestas en la zona del Congreso.

Contexto tenso en el escenario político

La captura se produjo en un ambiente marcado por la polarización política, luego de que la discusión sobre la reforma laboral generara una respuesta masiva en las calles, que culminó en enfrentamientos. Mientras el Gobierno se centró en condenar la violencia de un grupo reducido, organizaciones sociales y opositores defendieron que, en realidad, la provocación provenía de las medidas que promovía el oficialismo, tachadas de regresivas para los derechos de los trabajadores. Este clima de tensión refleja un creciente descontento social hacia el modelo económico vigente.

Tecnología al servicio de la justicia

Para dar con el paradero del detenido, la Superintendencia de Policía Científica implementó un sistema biométrico que comparó imágenes del sospechoso con los registros de las cámaras de seguridad. El análisis arrojó resultados positivos, lo que facilitó su captura. El arrestado, que ya contaba con antecedentes penales por robo, fue abordado por los agentes en el cajero automático, donde mostró resistencia. Según informaron las autoridades, fue necesario aplicar protocolos de reducción para concretar la detención en un tiempo récord.

Perspectivas del caso en el ámbito judicial

Alejandra Monteoliva, del Ministerio de Seguridad, afirmó que ya se han identificado a 17 personas involucradas en los disturbios y que se presentará una denuncia federal por terrorismo. Para el Gobierno, el uso de bombas molotov “transgredió los límites de la protesta legítima” y revela una intención de desestabilizar las instituciones. Esta postura busca endurecer la respuesta ante la resistencia que encontraron sus iniciativas en el Congreso.

El detenido permanece bajo la custodia de la Unidad de Flagrancia Este, mientras la fiscalía evalúa si el caso se trasladará al fuero federal, como plantea el Gobierno. La situación actual se desarrolla en un contexto donde existe una creciente crítica de la sociedad argentina tanto hacia la violencia en las calles como a un plan económico que no logra alcanzar consensos amplios.

La criminalización de la protesta

La detención ha reabierto el debate sobre la criminalización de las manifestaciones en Argentina, un país con serios problemas sociales. El Gobierno argumenta que el uso de explosivos justifica acusaciones de terrorismo, mientras defensores de derechos humanos y sectores opositores advierten que es fundamental no perder de vista las causas detrás de estas explosiones de violencia. La evolución legal de las 17 personas identificadas será una señal de cómo el Estado pretende manejar la conflictividad social en medio de la falta de diálogo político.