Riesgo País al 13 de febrero de 2026: ¿Cuál es su cotización actual?

El Riesgo País de Argentina Aumenta a 519 Puntos en un Viernes Volátil

Este 13 de febrero de 2026, la jornada financiera culminó con el Riesgo País de Argentina en 519 puntos básicos, marcando un ascenso significativo en un entorno de turbulencia para las acciones y bonos locales.

Desglose de la Cotización del Riesgo País

Según el seguimiento de Rava Bursátil, la mañana del 13 de febrero comenzó con el Riesgo País en 514 puntos, el mínimo del día. A medida que avanzaba la jornada, el índice alcanzó un máximo de 519 puntos, cerrando en esta cifra. Este valor representa un nuevo récord para febrero, superando el mínimo de 484 unidades de finales de enero, coincidiendo con una reacción positiva en el mercado ante la acumulación de reservas por parte del Banco Central.

Movimientos Recientes del Riesgo País

En la última semana, el Riesgo País ha presentado una clara tendencia al alza. El lunes 9 de febrero comenzó en 504 puntos, tras cerrar el viernes anterior en 512. Un ambiente de «sesgo negativo en el mercado global» provocó la venta de bonos argentinos, afectando así las ganancias recientes.

Desde el martes hasta el miércoles, el índice fluctuó entre 506 y 507 puntos, hasta que el jueves 12 se disparó a 514 puntos, influenciado por una caída de las acciones argentinas en Nueva York y una toma de ganancias en el S&P Merval. Finalmente, el viernes 13, cerró en 519 puntos, lo que significa un aumento neto de 15 unidades desde el inicio de la semana.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País, un indicador de la banca de inversión JP Morgan (oficialmente conocido como EMBI), mide la diferencia de tasa de interés entre los bonos en países emergentes y los bonos del Tesoro de EE.UU. Se utiliza para evaluar la probabilidad de incumplimiento de la deuda externa de un país.

Este índice señala «sobretasa» o el diferencial de rendimiento. Por ejemplo, si un bono estadounidense ofrece un 4% y un bono argentino un 9,19%, la diferencia es de 5,19 puntos porcentuales, equivalente a 519 puntos básicos. Este diferencial indica que los inversores exigen un mayor retorno por el riesgo percibido al invertir en Argentina.

Un Riesgo País bajo es crucial para el financiamiento, anticipando menores costos para el sector público y empresarial. En contraste, un aumento en este indicador, como el registrado recientemente, tiende a encarecer el acceso al crédito internacional, revelando una mayor cautela de los inversores frente a posibles cambios en la economía local o global.