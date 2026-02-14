Incendio en Depósito Judicial de la Policía Federal en Barracas

Un alarmante incendio ocurrido en un predio de la Policía Federal en Barracas dejó a seis vehículos dañados, pero afortunadamente, no se registraron víctimas ni evacuaciones. Las autoridades están investigando el origen de las llamas.

El origen del fuego y la rápida intervención

El siniestro se desencadenó en el predio Zepita, situado entre las calles Zepita y Vélez Sarsfield. Personal de la Flota Pesada de la División Automotores, que se encontraba realizando tareas de mantenimiento, detectó humo denso surgiendo de entre dos autos estacionados contra la pared del espacio abierto.

Daños materiales significativos

El incendio se propagó rápidamente hacia un depósito judicial adyacente, perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones, donde se almacenaban vehículos incautados. En total, entre cinco y seis automóviles sufrieron daños a causa del fuego.

Operativo de emergencia y control de daños

El servicio de emergencias SAME desplegó un operativo que incluyó seis ambulancias en el lugar, aunque no se reportaron heridos. Además, fueron convocados bomberos de la Policía Federal, quienes enviaron dos autobombas, mientras que bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y voluntarios de La Boca también atendieron la emergencia con otras dos autobombas cada uno.

Investigación en curso

Aunque el incendio ha sido controlado, las tareas de extinción no han concluido por completo. Actualmente se está evaluando cómo inició el fuego y las repercusiones específicas dentro del depósito judicial. La Policía ha confirmado que no hay heridos ni evacuados, y que no se perdieron vehículos ya que estos estaban destinados a compactación.