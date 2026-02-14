Dimite el sultán Ahmed Bin Sulayem, director de puertos de Dubái, por vínculos con Epstein

Renuncia del CEO de DP World: Vínculos con Jeffrey Epstein Sacan a la Luz Escándalo Global

El director ejecutivo de DP World, Ahmed Bin Sulayem, deja su cargo en medio de controversias por su relación con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Un suceso que agita el mundo de los negocios internacionales.

Ahmed Bin Sulayem, actual CEO de DP World, ha renunciado a su posición en la compañía por la presión creciente tras revelaciones de sus interacciones con Jeffrey Epstein, cuyo archivo recientemente publicado ha sacudido el sector logístico.

La salida de Sulayem, que se hizo efectiva de inmediato, fue anunciada el pasado viernes. Un reportaje reveló que el directivo intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein a lo largo de una década, intensificando el escrutinio sobre su carrera y la compañía que gestiona puertos a nivel global.

Impacto en la Compañía y Nuevos Líderes

DP World ha designado a Essa Kazim como nuevo presidente y a Yuvraj Narayan como su reemplazo directivo. La compañía, que tiene operaciones en seis continentes, se ha visto presionada por sus socios comerciales a replantear sus lazos corporativos, reaccionando ante un clima de incertidumbre.

A principios de esta semana, dos entidades financieras de gran relevancia, la agencia británica para el desarrollo y el segundo fondo de pensiones más grande de Canadá, anunciaron la detención de nuevas inversiones en DP World, reflejando el impacto de este escándalo en el entorno corporativo.

Vínculos entre Sulayem y Epstein

Los documentos que han salido a la luz ilustran la relación cercana entre Sulayem y Epstein, quien presuntamente le presentó a influyentes figuras políticas y empresariales. Entre los correos, se incluyen propuestas de negocios y proyectos en conjunto, incluso una idea de lanzar una criptomoneda en Dubái.

Correspondencia que Levanta Alarmas

El análisis realizado por la BBC evidencia que los intercambios de correos entre ellos abarcaron no solo temas de negocio, sino también intercambios de carácter más personal, que plantean preguntas sobre la ética empresarial de Sulayem.

Crisis de Reputación

DP World se enfrenta a una crisis de reputación, con su CEO siendo señalado como uno de los «hombres poderosos» vinculados a Epstein. La controversia no solo ha afectado a la imagen de Sulayem, sino también a la de la empresa, que ahora lidia con la presión de revisarse a fondo.

Transparencia en el Sector Empresarial

Con el emergente escrutinio sobre las prácticas empresariales y conexiones personales de altos ejecutivos, este caso destaca la necesidad de mayor transparencia en el sector. La presión sobre líderes como Sulayem está cambiando la dinámica de poder en las corporaciones globales.

Reacciones y Consecuencias Futuras

A medida que avanza la investigación y se desvelan más detalles, se prevé que este escándalo tenga consecuencias duraderas. DP World y otros gigantes de la industria deberán enfrentar el desafío de restaurar la confianza pública y asegurar que sus operaciones se mantengan en un marco ético adecuado.