Fernando Straface: «El acuerdo con la UE revitaliza al Mercosur»

La aprobación del acuerdo entre Argentina y la Unión Europea abre puertas a un potencial económico sin precedentes.

En una reciente entrevista, Fernando Straface, Director General del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones, subrayó la importancia crucial de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señalando que esto podría revitalizar la economía argentina y posicionarla estratégicamente en el panorama global.

Un Acuerdo Histórico para el Mercosur

Durante su participación en el programa “Infobae al Regreso”, Straface afirmó que la aprobación legislativa representa un hecho significativo para Argentina y el Mercosur. Destacó que este pacto, que estuvo 25 años en negociación, va más allá de los intereses comerciales: también se trata de enviar una señal de unidad en un contexto global turbulento. “La diversidad en los vínculos comerciales es esencial para el desarrollo de nuestra región”, agregó.

Diversificación Comercial y Geopolítica

El especialista enfatizó que actualmente Argentina tiene acuerdos comerciales que cubren solo el 7% de su producto bruto mundial, una cifra significativamente baja comparada con países como México y Chile. “Integrar a la Unión Europea en nuestra canasta comercial podría elevar esa cifra hasta el 25%”, afirmó, destacando el impacto positivo que esto tendría en la economía local.

Desafíos y Oportunidades Globales

Straface analizó la nueva dinámica internacional, incluyendo la relación de Argentina con Estados Unidos y China. A pesar de las tensiones, el Director del CIG considera que estas alianzas estratégicas son fundamentales. “Sin embargo, no debemos cerrarnos a otras oportunidades comerciales”, advirtió, refiriéndose a la importancia de tener un enfoque integrado que contemple diferentes socios al mismo tiempo.

Seguridad Alimentaria y Competitividad Industrial

El debate se centró en cuestiones críticas como la seguridad alimentaria, energética y la competitividad de los minerales. Straface subrayó que Argentina no puede limitarse a comerciar con un solo socio, resaltando la importancia de un enfoque pragmático que fomente el crecimiento y la inversión extranjera.

Salir del Proteccionismo

Refiriéndose a la tendencia proteccionista en el mundo, el analista sostuvo que es crucial que Argentina abra su economía, aunque de manera controlada. “No se trata de desnudarnos en el primer encuentro; necesitamos prepararnos para competir en el escenario global”, afirmó, abogando por una estrategia proactiva que favorezca a la industria nacional.

El Contexto Internacional y las Alianzas

Straface también se refirió a la decisión de Argentina de retirarse del grupo BRICS, explicando que integrar un bloque con naciones en conflicto no era factible. “La guerra en Ucrania y la política exterior de esos países presentaron un obstáculo significativo”, indicó, sugiriendo que se puede tener un enfoque más flexible en las relaciones exteriores.

Un Mapa Geopolítico Cambiante

En el actual “interregno”—un periodo de transición entre órdenes internacionales—, Straface recomienda ser parte activa en las conversaciones multilaterales. “Es mejor estar en la mesa que ser parte del menú”, concluyó, haciendo hincapié en la necesidad de definir claramente los intereses nacionales.

Impulsando el Potencial Argentino

Además, el director resaltó el consenso logrado en la Cámara de Diputados, que ve el acuerdo con la Unión Europea como una oportunidad clara para el desarrollo regional. “Provincias como Santa Fe pueden beneficiarse enormemente”, afirmó, subrayando que la política internacional puede ayudar a cerrar brechas internas y priorizar el bienestar del país.

Straface concluyó analizando la complejidad de navegar entre intereses nacionales y presiones extranjeras. “Siempre que Argentina respete las líneas rojas de sus aliados, hay margen para maniobrar estratégicamente en el panorama internacional”, finalizó.