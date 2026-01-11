Comisiones Actualizadas para Transferir Dólares a Bancos Locales

Cómo Cobrar Dólares desde el Exterior: La Guía Esencial para Freelancers y Empresas
En la actualidad, recibir pagos desde el extranjero se ha convertido en una práctica necesaria para freelancers y empresas que trabajan con clientes internacionales. A continuación, exploramos cómo utilizar Payoneer, una de las plataformas más populares para realizar estas transacciones de manera eficiente.
Payoneer: La Solución para Freelancers y Empresas
Payoneer se ha posicionado como una herramienta fundamental para aquellos que desean gestionar pagos en moneda extranjera. Con su interfaz amigable y diversas opciones de facturación, facilita la vida financiera de muchos profesionales independientes y compañías.
Cómo Abrir una Cuenta en Payoneer
El proceso para abrir una cuenta es completamente digital y puede realizarse desde cualquier dispositivo. Para comenzar:
- Visita la página oficial de Payoneer.
- Elige entre una cuenta individual o empresarial, según tus necesidades.
- Completa el formulario con tus datos personales básicos, incluyendo correo electrónico, número de celular y dirección.
- Proporciona tu número de DNI y selecciona un nombre de usuario y contraseña.
- Acepta los términos y condiciones y envía tu solicitud.
La verificación puede incluir la presentación de documentos adicionales, como una foto de tu DNI y comprobantes de domicilio. Este proceso de aprobación puede tardar hasta 5 días hábiles.
Comisiones y Opciones para Retirar Dólares
Al utilizar Payoneer, es crucial conocer las comisiones asociadas a tus transacciones. Por ejemplo:
Si no realizas operaciones durante 12 meses, se aplicará una comisión de mantenimiento anual de $29.95.
Transferencias a Cuentas Bancarias
Una de las opciones preferidas por los usuarios es retirar fondos directamente a una cuenta bancaria local. Las comisiones de transferencia internacional (SWIFT) varían entre $20 y $150, dependiendo del banco receptor.
Convenio con Banco Santander
Payoneer tiene un acuerdo especial con Banco Santander Argentina, que permite a los clientes abrir cuentas en dólares de forma 100% online, recibir transferencias rápidamente y disfrutar de un tipo de cambio competitivo.
Billeteras Virtuales: Una Alternativa Rápida
Otra opción para disponer de tus fondos es la integración con billeteras virtuales argentinas, como Prex, Belo y Airtm. Esta alternativa permite retirar dinero con mayor rapidez y condiciones diferenciadas respecto al sistema bancario tradicional. Por ejemplo, para Belo, la comisión es del 4% sobre la transacción.
Comisiones Asociadas a Tarjetas de Payoneer
Entre las comisiones relacionadas con el uso de tarjetas, encontramos:
- Envío estándar de tarjeta: gratis.
- Envío express (vía DHL): $40.
- Tarifa anual de la primera tarjeta: $29.95.
- Transacciones en la misma moneda: gratis.
- Retiros de efectivo en cajeros: desde $3.15.
Conocer todas estas opciones y tarifas te permitirá tomar decisiones informadas y maximizar el uso de tus fondos provenientes del exterior. En un mundo cada vez más digital, manejar tus ingresos en dólares nunca fue tan accesible.