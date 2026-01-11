Corrucción y Terror: La Oscura Realidad del Reino

Un viaje al corazón de un país envuelto en la opresión y la desesperanza. Estos relatos reflejan una Venezuela marcada por la corrupción, la desigualdad y el temor constante.

Mis visitas a Venezuela en 2019 fueron una profunda inmersión en un país que alguna vez fue próspero y que ahora sufre bajo el peso de una dictadura. A finales de marzo y abril, abordé la crisis energética y la frustrada asonada contra el régimen, respectivamente, y cada experiencia me dejó huellas imborrables.

Un Primer Encuentro con la Decadencia

Al aterrizar en el aeropuerto internacional de Maiquetía, la triste visión de las pistas desgastadas me dio la bienvenida a una nación en crisis. Recordando mis visitas a Cuba unos años antes, reconocí rápidamente los signos de decadencia que azotaban a este país rico en recursos.

Control Migratorio: La Prueba del Temor

El control migratorio fue una clara señal de la falta de libertades. Un funcionario exigió inusuales documentos de entrada, como una carta de invitación que yo desconocía que necesitaba. Después de prolongadas consultas, finalmente logré demostrar mi reservación en un hotel, pero no sin que un intenso proceso de verificación retrasara mi ingreso por casi dos horas.

Un Viaje por Caracas y la Realidad de sus Habitantes

El trayecto hasta el centro de Caracas reveló calles desoladas y escasa circulación de vehículos. El contraste se hizo más evidente en El Petare, la mayor favela de la ciudad, donde la privación y la lucha diaria son moneda corriente.

Un Ambiente de Miedo y Desconfianza

En mi hotel, la prudencia era la norma. Los empleados murmuraban en voz baja, temerosos de ser escuchados por agentes de inteligencia, quienes podían estar escondidos entre ellos. Me advirtieron sobre un fenómeno desconcertante: los llamados «ladrones» no eran más que espías que buscaban dispositivos móviles para recolectar información.

La Cruda Realidad del Delito y la Supervivencia

Un joven ladrón se acercó a mí, revelando la desoladora verdad de su mundo: los robos a hogares ya no eran rentables, pues no había mercado para el botín, excepto para los celulares. Así, el Sebin, el servicio de inteligencia, se convertía en su cliente más importante, un hecho que demuestra la increíble distorsión social provocada por la crisis.

Un País en Ruinas

Caminando por Caracas, observé negocios con escasa clientela, largas colas para productos básicos y un transporte público que apenas funcionaba. La inseguridad y la informalidad predominaban, reflejando un panorama desolador.

La Vigilancia y el Miedo a la Expresión

Los periodistas recibían la recomendación de trabajar en grupo, pues la soledad se convertía en un blanco fácil para los agentes del Sebin. Conversar con los locales resultaba peligroso, ya que el miedo de represalias dominaba el ambiente.

Estos relatos son un simple destello de la dura realidad que enfrentan millones de venezolanos bajo el gobierno chavista, un régimen que ha sumido al país en un ciclo de terror, corrupción y privaciones.