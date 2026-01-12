¿Cómo afecta la caída del 30% en el uso de tarjetas en el exterior?

Con la llegada del nuevo año, las compras en el exterior y en plataformas digitales sufrieron una transformación importante, convirtiéndose en una opción más accesible para los argentinos. El cese del Impuesto PAIS promete aligerar el peso en el bolsillo de los consumidores.

Cambios Clave Tras el Fin del Impuesto PAIS

Desde enero de 2026, el Impuesto PAIS, que imponía un recargo del 30% sobre las compras en dólares, llegó a su fin. Este impuesto había sido parte de la estructura fiscal durante cinco años y regulaba tanto los gastos en el exterior como las transacciones en servicios digitales.

Ahora, los consumos en divisas se calculan solo con la Percepción del 30% a cuenta de Ganancias, reduciendo el costo total casi a la mitad en comparación con el esquema anterior.

Dólar Tarjeta: Más Accesible que Nunca

Expertos en finanzas destacan que la eliminación del Impuesto PAIS acorta la brecha entre el dólar tarjeta y otras cotizaciones del mercado. “Este cambio hace que el dólar tarjeta sea más competitivo, presentándose como una opción más atractiva para los consumidores”, afirmó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

Como resultado, los argentinos pueden disfrutar de un menor monto a pagar en pesos por compras en el exterior y servicios digitales.

Percepción de Ganancias: Recuperación Posible

A diferencia del Impuesto PAIS, la Percepción de Ganancias permite que los contribuyentes soliciten devoluciones tras presentar su declaración fiscal. Quienes no están sujetos a impuestos sobre Ganancias o Bienes Personales pueden recuperar el total de este monto.

Para aquellos que sí tributan, las percepciones se consideran pagos a cuenta que se descuentan en su liquidación anual, facilitando la recuperación de parte de esos gastos.

¿Cómo Solicitar la Devolución con ARCA?

El procedimiento para solicitar devoluciones es completamente digital y requiere algunos pasos básicos. Es esencial contar con un CUIT, Clave Fiscal e ingresar al servicio de «Devolución de Percepciones» en la plataforma ARCA.

Una vez presentada la declaración, los usuarios pueden dar seguimiento al estado del trámite hasta que se apruebe la devolución, que se acreditará en la cuenta bancaria indicada.

Pagando en Dólares Propios: Una Estrategia Ventajosa

Además del nuevo esquema impositivo, sigue vigente la opción de pagar directamente con dólares propios. Esta alternativa permite evitar tanto las percepciones como los recargos asociados al dólar tarjeta.

“El pago en dólares posibilita realizar consumos en moneda extranjera sin costos adicionales, utilizando dólares adquiridos de forma legal”, añade Di Trolio. Este método es completamente digital y accesible para quienes cuenten con una cuenta en dólares y cumplan con los requisitos básicos.

Navegando el Nuevo Escenario para Compras Exteriores

La eliminación del Impuesto PAIS redefine el acceso a compras en moneda extranjera, ofreciendo un contexto más flexible y beneficioso para los consumidores. Con la posibilidad de recuperar percepciones y utilizar dólares propios, los argentinos se enfrentan a una nueva era en el comercio internacional.

En este entorno, entender los mecanismos de devolución y el seguimiento de percepciones se vuelve esencial para optimizar los gastos y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan en el mercado.”