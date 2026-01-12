Torres destaca la colaboración y advierte: “La lluvia ayuda, pero no podemos bajar la guardia”

La situación en la cordillera de Chubut es crítica, y el Gobernador Ignacio Torres ha encabezado una reunión urgente para abordar los devastadores incendios que ya han consumido más de 12 mil hectáreas.

El Gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, lideró una reunión decisiva del Comando de Operaciones para evaluar los incendios que azotan diversas localidades de la cordillera. En un entorno marcado por la urgencia, destacó la dedicación de brigadistas, voluntarios y el apoyo de provincias vecinas en este intenso operativo de contención.

El encuentro tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas en Las Golondrinas, y contó con la presencia de miembros del Gabinete provincial, así como de intendentes y brigadistas de diferentes regiones. Este esfuerzo conjunto refleja la seriedad de la situación y la movilización de recursos locales y nacionales para combatir el fuego.

Estado de los Incendios

En su informe, Torres proporcionó detalles sobre los focos activos y controlados, mencionando el despliegue de aviones hidrantes y maquinaria especializada para abordar la crisis. Se prevé una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de estos incendios intencionales, que han afectado significativamente a la región.

Daños y Evacuaciones

Entre las consecuencias de los incendios, se han reportado 24 viviendas dañadas, además de una estancia y dos complejos turísticos en Puerto Patriada. Alrededor de ocho personas han sido evacuadas, actualmente alojadas en el Gimnasio Municipal de Epuyén, mientras que otros están siendo atendidos oportunamente.

Operativo en Marcha

Torres informó que un total de 581 personas están trabajando activamente en la contención de las llamas, incluyendo brigadistas de varias provincias. Aéreo y terrestre, el operativo es integral, con ocho aeronaves en acción para combatir el fuego.

Las estimaciones iniciales indican que el área afectada supera las 12 mil hectáreas. La colaboración entre diferentes equipos y provincias es fundamental para afrontar esta emergencia.

Impacto en el Suministro Eléctrico

El Gobernador también detalló la situación del suministro eléctrico, mencionando que varias localidades están experimentando cortes debido a los daños ocasionados por el incendio. Más de 50 trabajadores están en la zona trabajando para restablecer la energía y asegurar el servicio a la población.

Atención Sanitaria en la Zona

La Secretaría de Salud ha desplegado 156 agentes para asegurar la atención médica en las localidades afectadas. Hasta ahora, se ha informado sobre un herido grave trasladado al Hospital de Bariloche por quemaduras.

Detención de Responsables

Torres enfatizó que las acciones se centran en prevenir futuros incidentes y asegurar que quienes provocaron estos incendios enfrenten la justicia. Su declaración resalta la preocupación por el bienestar de los ciudadanos y el entorno natural de Chubut.

Condiciones Climáticas y Preparativos Futuras

A pesar de las lluvias recientes y una leve disminución de la temperatura, Torres advirtió que la situación sigue siendo crítica. El trabajo coordinado entre provincias y voluntarios demuestra una respuesta unida ante esta catástrofe.

Plan de Contingencia para la Energía

En el proceso de recuperación del servicio eléctrico, se está reparando la línea afectada y se han enviado generadores para asegurar el suministro temporal en zonas críticas. La colaboración con distintos sectores es esencial para normalizar la situación.

Como parte de los esfuerzos, se priorizará la instalación de equipos de generación en las áreas más impactadas, asegurando que se restablezca el servicio lo antes posible, de acuerdo a las condiciones climáticas.