Amy Scott, la policía que enfrentó al agresor de Bondi Junction, lucha contra un cáncer de mama ‘raro y agresivo’

Amy Scott, la oficial de policía de Nueva Gales del Sur que se enfrentó valientemente al atacante del apuñalamiento en Bondi Junction, ha sido diagnosticada con un agresivo tipo de cáncer de mama. Su valentía durante el ataque ha inspirado a toda una comunidad, que ahora busca apoyarla en este nuevo desafío.

Una Valiente Actuación en Momentos Críticos

El 13 de abril de 2024, Scott fue la primera en llegar a la escena del ataque, donde Joel Cauchi cometió un apuñalamiento masivo que dejó seis muertos y diez heridos en el centro comercial Westfield de Bondi. Enfrentando a Cauchi armado con un cuchillo, Scott disparó en defensa propia mientras intentaba revivir al atacante mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar.

Reconocimientos por su Heroísmo

Por su notable valentía, Amy fue galardonada con el Premio de Valor del Comisionado, reconociendo su «actuación conspicua con un excepcional acto de heroísmo». Sin embargo, su vida ha tomado un giro inesperado con el reciente diagnóstico de cáncer.

Comunidad Mobilizada en Apoyo

La NSW Police Legacy informó que Scott ha comenzado su tratamiento contra el cáncer y que su familia está enfrentando esta situación crítica. Un llamado a la solidaridad ha llevado a la organización a lanzar una recaudación de fondos, que ya ha reunido más de $80,000 para ayudar a cubrir los gastos médicos y brindar apoyo en este difícil camino.

El Impacto de Su Diagnóstico

Desde la organización benéfica, expresaron: «Amy es una esposa dedicada y madre de dos niños pequeños que dependen de ella y caminan a su lado en esta lucha diaria». Este recordatorio de su vulnerabilidad ha conmovido a muchos, subrayando que incluso los más fuertes necesitan ayuda.

Un Apoyo Inquebrantable

El comisionado de policía de NSW, Mal Lanyon, destacó que Scott ha estado luchando contra esta enfermedad durante varios meses y que cuenta con el respaldo incondicional de la fuerza policial. “A pesar de su situación, sigue mostrando su extraordinario carácter al apoyar a sus colegas”, dijo Lanyon.

Un Reconocimiento Público

El primer ministro de NSW, Chris Minns, describió a Scott como «una heroína australiana genuina», subrayando la deuda de gratitud que la comunidad tiene hacia ella. «Es devastador escuchar esta noticia, y deseamos lo mejor», expresó Minns, resaltando su papel inspirador tras el ataque de Bondi.

La Voz de la Comunidad

En una declaración conmovedora, la líder de la oposición, Kellie Sloane, instó a la comunidad a unirse en apoyo a Scott durante esta difícil etapa. “Estamos profundamente agradecidos por su servicio; es hora de mostrarle nuestro respaldo”, enfatizó Sloane, reflejando el sentimiento colectivo de solidaridad hacia una de sus más valientes defensoras.