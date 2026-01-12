Argentina: Mujer amenaza a conductor con un bate de béisbol tras pelea vial

Violenta pelea de tránsito en Punta del Este: una conductora usa un bate de béisbol

Una insólita e impactante escena sacudió la tranquilidad de Punta del Este, cuando una conductora argentina protagonizó una violenta disputa en plena calle, amenazando a otro automovilista con un bate de béisbol.

El altercado se desarrolló en la concurrida intersección de Los Muergos y Calle 20. Según el video que se volvió viral, la mujer, al volante de una camioneta SUV gris, estalló de furia luego de que otro conductor le tocara la bocina de manera insistente.

Un conflicto que escaló rápidamente

La discusión tomó un giro inesperado cuando la mujer se bajó de su vehículo y comenzó a intercambiar insultos con el otro automovilista. Tras unos momentos tensos, regresó a su camioneta y, con un bate de béisbol en mano, se acercó de nuevo al hombre. «Andá, forro. A mí no me vas a decir boluda», se escucha gritar a la conductora, visiblemente alterada.

Un toque de surrealismo en medio del caos

Lo más llamativo de la escena fue el momento en que, entre insultos, la mujer realizó un pequeño baile frente al otro vehículo, mientras proseguía con su violenta retórica. «Mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara», decía, completamente inmersa en su descontrol. La situación fue captada por numerosos testigos que no dudaron en grabar el episodio con sus teléfonos móviles.

Reacciones de los testigos y el desconcierto general

Desde uno de los autos detenidos en medio del embotellamiento, un testigo no pudo contener su asombro y gritó: «A ver, señora, todo Punta del Este parado por culpa de la señora». El video se diseminó rápidamente en las redes sociales, despertando múltiples reacciones entre los usuarios.

Afortunadamente, sin heridos ni consecuencias graves