Procesos que requieren tiempo, silencio y atención

Juliana Awada Rompe el Silencio: Mensaje Impactante Tras la Separación de Mauricio Macri

La ex primera dama se pronunció en redes sociales sobre el final de su relación con el ex presidente, pidiendo respeto y tranquilidad en este nuevo capítulo de sus vidas.

Juliana Awada compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales luego de la confirmación de su separación de Mauricio Macri. La ex primera dama expresó: «Hay procesos íntimos y personales que necesitan de tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa», dejando clara su postura ante este cambio en su vida personal.

Una Despedida con Respeto

Awada, en su publicación de Instagram, hizo énfasis en la necesidad de tomar una pausa para afrontar este proceso con respeto y calma. «Gracias por acompañar desde el mismo lugar», agregó, refiriéndose a la etapa que ambos están por comenzar.

La Separación: Un Acuerdo Mutuo

Después de más de 15 años juntos, Macri y Awada decidieron separarse. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que esto fue una decisión consensuada antes de que finalizara el año, aunque no fue hasta este domingo que trascendió la noticia. Aparentemente, a pesar de su separación, ambos compartieron las festividades de Navidad y Año Nuevo rodeados de familia.

Un Nuevo Capítulo para Juliana Awada

Activa en redes sociales, Awada había previamente compartido imágenes de sus vacaciones familiares en la Patagonia, donde no aparecía Macri, lo que suscitó especulaciones sobre su relación.

El Inicio de una Historia de Amor

La historia de amor entre Awada y Macri comenzó en 2009 en un exclusivo gimnasio de Barrio Parque. En aquel entonces, el ex presidente era jefe de Gobierno porteño y tenía 50 años, mientras que ella contaba con 35. Aunque se habían cruzado en diversas ocasiones, fue en este lugar donde entablaron su primera conversación.

Compromiso y Familia

La pareja contrajo matrimonio el 16 de septiembre de 2010 en una ceremonia civil y cuatro días después celebraron en la estancia La Carlota, propiedad de la familia Macri en Tandil. Su única hija, Antonia, nació el 10 de octubre de 2011. Además, Awada es madre de Valentina, fruto de su anterior matrimonio con el millonario belga Bruno Barbier, mientras que Macri tiene tres hijos (Agustina, Francisco y Gimena) de su primer matrimonio con Ivonne Bordeu.

Un Vínculo Especial

Durante su mandato, Macri se refirió en varias ocasiones al papel significativo de Awada en su vida, incluso revelando que le había puesto el apodo de «hechicera».

El Camino del Ex Presidente

Este es el tercer matrimonio de Macri, quien estuvo casado durante una década con Bordeu y otros 11 años con la modelo Isabel Menditeguy. Antes de Awada, estuvo en pareja con la politóloga uruguaya María Laura «Malala» Groba.