Movimientos del blanqueo: ¿Cuánto dinero salió del sistema?

Desde el 1 de enero, los dólares provenientes del blanqueo de capitales empiezan a circular de manera más activa, permitiendo a los inversores un acceso sin restricciones a sus fondos. ¿Qué significa esto para el mercado argentino?

La reciente liberación de efectivo blanqueado de hasta u$s100.000 ha generado un movimiento notable en el sector financiero, comenzando con las importantes transacciones en los Fondos Comunes de Inversión (FCI). Durante los primeros días de enero, se observó una salida de más de u$s200 millones, lo que sugiere un cambio significativo en la dinámica del capital blanqueado.

Movimientos Evidentes en el Sector Financiero

El blanqueo de capitales que implementó el presidente Javier Milei en 2024 facilitó la entrada de más de u$s24.000 millones en efectivo, superando incluso los resultados de 2016. Sin embargo, la reciente salida de dólares, aunque representativa (aproximadamente el 25% del ingreso total en FCI), aún no alteró drásticamente el panorama del capital blanqueado bajo administración CERA.

Fluctuaciones en Fondos Comunes de Inversión

Los datos muestran que de los u$s800 millones que ingresaron en este período, se registró una caída en los fondos FCI, lo que induce a pensar que los inversores podrían estar trasladando sus recursos hacia nuevas oportunidades en el mercado, en vez de retirarlos del sistema financiero por completo. Actualmente, los depósitos privados en dólares se mantienen en niveles altos, lo que sugiere que no se está generando una fuga masiva hacia opciones más seguras como el “colchón”.

¿Se Dirigen los Dólares a Nuevas Inversiones?

Según analistas del sector, la salida de capitales que se ha visto en los últimos días se atribuye más bien a una reorientación de los fondos que a una intención de guardarlos fuera del sistema. Algunos de los inversores provenientes de este blanqueo han obtenido rendimientos significativos, lo que subraya el potencial de rentabilidad en el mercado cuando hay condiciones claras y previsibles.

Expectativas para el Futuro

A medida que se acerca el pago de cupones de bonos en dólares, se anticipa que podría haber un flujo alternativo hacia fondos más conservadores. Los analistas sugieren que, a pesar de las salidas recientes, la mayoría de los fondos permanecerán dentro del sistema financiero, en búsqueda de maximizar rendimientos o canalizarse hacia la economía real, como en inversiones inmobiliarias.

El Panorma de la Rotación Financiera

Con la liberación de cerca de u$s20.000 millones para ser utilizados sin restricciones, los expertos proyectan que la mayoría de estos fondos se mantendrán en el sistema, a pesar del temor de que algunos se destinen a consumo inmediato o inversiones tangibles. Se considera que qué permanecerá dentro del mercado probablemente se refleje en un buen desempeño económico.

Pronóstico de Rentabilidad

A pesar de las expectativas positivas, las proyecciones indican que alcanzar las altas tasas de rentabilidad del pasado podría ser difícil en el corto y mediano plazo. Sin embargo, el incentivo para mantener los dólares en el sistema sigue siendo alto debido a los retornos acumulados en el último año.