Gimnasia brilla con Cisneros y derrota a Obras: sigue el minuto a minuto en Crónica

La emoción estuvo a flor de piel en el último cuarto del partido, donde Gimnasia salió victorioso ante Obras con un marcador de 79 a 72, gracias a la destacada actuación de Anyelo Cisneros.

Rendimiento Espectacular de Cisneros

Con una actuación espectacular, Anyelo Cisneros se convirtió en la clave del éxito de Gimnasia en los minutos finales del encuentro. Un decisivo triple y una volcada impresionante contribuyeron a que su equipo lograra revertir un partido que estuvo muy parejo hasta el final.

Un Juego Competido desde el Comienzo

Desde el primer cuarto, el encuentro mostró un alto nivel de competitividad. Ambas equipos intercambiaron puntos, con Obras tomando una delantera temprana. Al finalizar el primer cuarto, el marcador reflejó un 24 a 14 a favor de Obras.

Gimnasia se Reafirma y Regresa al Juego

A pesar de un inicio difícil, el equipo comodorense ajustó su juego en el segundo tiempo. A poco de finalizar el primer tiempo, lograron empatar en 30 unidades gracias a los aportes de Horton y Carrasco, marcando el inicio de una notable remontada.

Emocionantes Giros en los Cuartos Finales

Con un tercer cuarto muy equilibrado, Gimnasia dio la vuelta al partido, logrando una pequeña ventaja de 50 a 49 a cinco minutos de su culminación. Sin embargo, el juego seguía siendo un tira y afloja constante.

Clímax en el Último Minuto

El desenlace fue electrizante, con Cisneros anotando un triple crucial que puso a Gimnasia adelante 74 a 72. A solo 30 segundos del final, una volcada de Cisneros selló el destino del partido, asegurando la victoria para su equipo.

Análisis del Partido

El juego no solo destacó las habilidades individuales, sino también el esfuerzo colectivo de Gimnasia. La defensa, liderada por Carabalí, fue fundamental durante los momentos críticos, ayudando a frenar a la ofensiva de Obras en los momentos decisivos.

Con esta victoria, Gimnasia demuestra su capacidad de superación y fortalece sus aspiraciones en el campeonato. La actuación de Cisneros será recordada como uno de esos momentos que definen a un equipo en busca de la gloria.