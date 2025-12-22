“Cómo Ahorrar un 45% en Comida y Delivery”

En diciembre, entre decoraciones festivas y compras navideñas, los argentinos buscan formas de ahorrar mientras disfrutan de las delicias culinarias. Las entidades financieras han lanzado diversas promociones agresivas para atraer clientes en este mes de alto consumo. ¡Descubramos las mejores ofertas!

Ofertas Insuperables en Delivery

El mundo del delivery se convierte en un campo de batalla donde Banco Patagonia se destaca con un impresionante 45% de descuento en PedidosYa. Esta oferta, válida de viernes a domingos con tarjetas American Express, permite un reintegro de hasta $15.000 mensuales, perfecta para cenas y encuentros familiares.

Durante la semana, Banco Macro brilla con un 35% de ahorro los lunes y martes, manteniendo el mismo tope de $15.000, mientras que Naranja X se suma los viernes con un atractivo 25% de descuento limitado a $5.000, ideal para pedidos más pequeños.

En el caso de McDonald’s, hay diferentes estrategias: Mercado Pago ofrece 30% de descuento los viernes, aunque con un tope más bajo de $4.000. Por su parte, Banco Macro presenta una opción más constante: 25% en cualquier día, con un tope de $15.000.

El Helado, Estrella del Verano

Con la llegada del calor, las heladerías cobran protagonismo. Freddo lidera las promociones, con diversos bancos ofreciendo 30% de descuento bajo condiciones variadas. Banco Macro lo brinda todos los días con un tope de $15.000, mientras que Naranja X limita el ahorro a los jueves.

Una opción a considerar es ICBC, que ofrece 30% todos los días pero con un tope semanal de $8.000. Esto permite economizar considerablemente para aquellos con alta frecuencia de consumo. Por otro lado, Banco Comafi propondrá un 25% todos los días con un generoso límite de $25.000.

Dulces Placeres Navideños

Diciembre no solo es momento de comidas saladas, sino también de dulces placeres. En Havanna, Banco Galicia sobresale al ofrecer un atractivo 40% de descuento todos los días, con un tope mensual de $12.000.

Banco Macro también participa con un 30% de rebaja y un límite de $15.000. Para los amantes del chocolate, Rapanui tiene descuentos similares de 30%, con un tope semanal de $8.000 a través de ICBC.

Para quienes busquen regalos grandes, Banco Comafi presenta un 20% de ahorro, aunque su límite es considerablemente más alto: $30.000 en Havanna y $40.000 en Rapanui.

Métodos para Optimizar el Aguinaldo

En este mar de promociones, utilizar la tarjeta adecuada en el momento justo es fundamental para maximizar los beneficios. Organizar las compras según el calendario bancario permite un mayor ahorro, como aprovechar a Banco Patagonia en los fines de semana y Naranja X los jueves para helados.

Un aspecto a destacar son los topes de reintegro: ICBC, con su sistema semanal, y Comafi, con altos límites mensuales, permiten significativos ahorros en situaciones de consumo elevado. Por último, es esencial prestar atención a los requisitos de las promociones, como el pago por NFC o el uso de tarjetas específicas, para asegurar que los descuentos se reflejen en las facturas.