355 obras públicas por $37 mil millones: 17 empresas sobornaron a Cristina

Los recientes alegatos sobre el escándalo de corrupción en Argentina revelan un entramado de sobornos que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, destacando pagos ilegales que superan los 171 millones de pesos.

Un Escándalo de Dimensiones Épicas

Durante el juicio relacionado con el escándalo de las «coimas», los fiscales expusieron que Cristina Kirchner recibió sobornos en 175 instancias, beneficiándose de una suma total de 171.224.710 pesos. Este detallado informe también menciona que 17 empresas lograron obtener 355 contratos por más de 37.000 millones de pesos al tiempo que efectuaron estos pagos ilegales.

La Investigación Continúa: «La Camarita»

La discusión en el tribunal giró en torno a la sección conocida como «La Camarita», que se centra en la cartelización de la obra pública. Hasta el momento, 51 imputados son parte de este caso, que se ha extendido para abarcar 191 hechos investigados. La acusación sostiene que, de todas las coimas, 204 están vinculadas directamente a la ex presidenta.

Un Circuito Ilegal Bien Aceitado

Según el dictamen de la Unidad de Información Financiera (UIF), existía un «circuito piramidal» de recolección de fondos en el que representantes de la obra pública eran los principales actores. Los fiscales, liderados por Carlos Stornelli, describieron un plan logístico donde empresas de diversos sectores entregaban dinero a cambio de beneficios contractuales.

El Rol de los Empresarios

Los empresarios jugaron un papel crucial en este esquema ilícito. El expediente detalla cómo 17 firmas, a través de diferentes mecanismos, participaron en la recolección y entrega de sobornos, mientras que también se beneficiaban de contratos millonarios del Estado. Según las acusaciones, estas empresas se unieron voluntariamente para maximizar las ganancias de sus transacciones ilegales.

Beneficios Millonarios para Empresas

El informe de la UIF proporciona un desglose de las principales compañías involucradas. JCR SA, por ejemplo, lidera la lista, pagando 40 sobornos por un total de 85.493.691 pesos, a cambio de la obtención de 44 obras públicas en varias localidades. Otros contratos fueron otorgados a empresas como Cartellone y Rovella Carranza bajo circunstancias similares, con cifras que ascienden a millones de pesos.

Datos Impactantes del Proceso Judicial

El caso ha evidenciado que el total de sobornos pagados durante la administración de Kirchner supera los 37.172 millones de pesos y que las obras fueron adjudicadas erróneamente, con precios inflados y sin respetar los procesos licitatorios correspondientes. La justicia ha calificado todas estas irregularidades como cartelización.