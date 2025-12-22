Extremadura vota en elecciones anticipadas: PP busca mayoría absoluta

Las elecciones en Extremadura se llevaron a cabo este domingo, marcando un hito al ser las primeras convocadas de manera anticipada en diciembre y de forma independiente a otros territorios.

A las 9:00 a.m., 791 centros de votación abrieron sus puertas para recibir a 890,985 electores, en una jornada que promete ser decisiva para el futuro político de la región. La cita electoral se anticipó tras la disolución de la Asamblea, anunciada el 27 de octubre por la presidenta María Guardiola debido al bloqueo del presupuesto 2026, un hecho que ha llevado a las urnas a los votantes por primera vez en un contexto tan singular.

¿Qué está en juego en estas elecciones?

Las encuestas previas posicionan al Partido Popular (PP) como el favorito, con un estimado del 41% de los votos, lo que podría traducirse en una representación de entre 26 y 30 escaños. Sin embargo, aunque Guardiola podría ganar un escaño, aún quedaría lejos de alcanzar la mayoría absoluta de 33 asientos.

Por su parte, el PSOE, que había conseguido empatar con el PP en 2023, podría caer por debajo del 30%, perdiendo hasta siete escaños en comparación con el último resultado. Esto marcaría un golpe significativo en un territorio que ha sido históricamente socialista.

Mientras tanto, Vox parece consolidarse como la tercera fuerza política, con la posibilidad de aumentar su representación de cinco a entre 11 y 13 escaños. Este ascenso podría convertir al partido de Santiago Abascal en un jugador clave para la formación de gobierno.

Unidas por Extremadura, busca mejorar su desempeño y alcanzar entre seis y siete escaños, un aumento respecto a los cuatro obtenidos en 2023. A medida que se desarrolla la jornada, el panorama sobre quién logrará la gobernabilidad en la región se vuelve más claro.

La participación y los incidentes en un día lluvioso

La incertidumbre sobre la participación es uno de los puntos críticos de este día electoral. Históricamente, Extremadura ha mantenido un turnout superior al 70%, aunque factores como la proximidad de las fiestas navideñas y la separación de estas elecciones de las municipales podrían incidir en la afluencia.

Desde temprano, se reportaron algunos incidentes, como la ausencia de varios funcionarios en los centros de votación, aunque se gestionaron con reemplazos. Además, el clima no fue el más favorable, con alertas por lluvias fuertes en Cáceres.

La Cruz Roja ha habilitado un servicio especial para trasladar a personas mayores o con dificultades para votar, asegurando así que todos tengan la oportunidad de participar en esta decisiva jornada.

La jornada de hoy no es solo un evento electoral, sino que puede marcar el ritmo político de España en los próximos años. Los resultados iniciales, que se esperan alrededor de las 21:30, definirán si el PP puede consolidar su estabilidad o si, una vez más, los acuerdos serán necesarios para gobernar.