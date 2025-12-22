Pagos del Seguro Social en Texas: Calendario y Monto de Enero 2026

A partir de enero de 2026, los beneficiarios del Seguro Social en Texas recibirán importantes actualizaciones sobre sus pagos, garantizando una mayor claridad en sus finanzas personales.

La Administración de Seguridad Social (SSA) ha anunciado la programación de pagos que entrará en vigor en enero de 2026. Este nuevo cronograma afecta tanto a los programas de Seguridad Suplementaria (SSI) como a los de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSDI), asegurando que todos los beneficiarios cuenten con la información necesaria sobre sus recursos federales.

Nuevo Cronograma de Pagos en Texas

Se recuerda que los pagos se distribuyen en Texas según la fecha de nacimiento de cada beneficiario, comenzando el segundo miércoles de cada mes. Los siguientes dos miércoles también se realizarán depósitos correspondientes.

Detalles Clave para Enero de 2026

Para el primer mes de 2026, los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

Los beneficiarios registrados antes de mayo de 1997 o aquellos que reciben tanto Seguro Social como SSI recibirán su pago el 2 de enero. En cuanto al pago del SSI de enero, este se llevará a cabo el 31 de diciembre de 2025, mientras que el pago de febrero estará disponible el 30 de enero de 2026.

Ajuste de Costo de Vida: Un Respiro Financiero

Desde enero de 2026, los jubilados podrán respirar un poco más aliviados, dado que la SSA confirmó un incremento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA). Este ajuste se traduce en un incremento promedio de 56 dólares mensuales en los cheques de jubilación, brindando así un alivio necesario a los beneficiarios.

Cálculo de los Nuevos Beneficios

La agencia también compartió los nuevos montos de los pagos de SSI, que también reflejarán este aumento relacionado con el costo de vida. Durante la última década, el promedio del ajuste por costo de vida ha sido de aproximadamente el 3.1%. En 2025, el COLA fue del 2.5%, y se estima que para 2026, cerca de 71 millones de beneficiarios disfrutarán de un incremento del 2.8%.

Opciones de Recepción de Beneficios

Desde la página oficial de la SSA se informa que existen diversas formas de recibir beneficios de seguridad social en EE.UU., asegurando que cada beneficiario encuentre la opción que mejor se adapte a sus necesidades.