Bitcoin cae: un sorpresivo ganadora emerge en las mejores inversiones de Argentina

En un contexto energético y económico desafiante, el dólar blue y el oro se destacan como las inversiones más rentables de la primera mitad de diciembre, atrayendo la atención de inversores cautelosos.

El Dólar Blue: Líder Indiscutido

Durante los primeros 16 días de diciembre, el dólar blue ofreció una rentabilidad del 4,5%, convirtiéndose en el protagonista del mes. Este crecimiento se debió a un ajuste de precios que alineó el blue con los dólares financieros, impulsado por una creciente demanda de ahorristas informales.

Según Andrés Méndez, director de AMF Economía, “el blue empezó diciembre con un retraso frente a los dólares formales y su rendimiento ha recuperado ese rezago, superando notablemente a opciones como el contado con liquidación y el MEP”.

Oro: Refugio Histórico y Conservador

El oro también mostró una performance notable, avanzando 4,1% en pesos en diciembre y acumulando un aumento del 65% en dólares durante el año. La depreciación de las tasas de interés de la Reserva Federal y tensiones globales han llevado a muchos inversores hacia este activo tradicional como refugio.

Méndez explica que “el comportamiento del oro en diciembre refleja su constante valorización en moneda dura, fortaleciéndose como una opción preferencial”.

Otras Inversiones en el Radar

En contraste con el buen rendimiento del dólar blue y el oro, otras opciones como el dólar oficial, plazos fijos o acciones líderes han mostrado rendimientos más estables, pero menos atractivos. Por ejemplo, el rendimiento de los plazos fijos tradicionales en pesos ha caído al 22% anual, generando solo un 1,8% en 30 días.

La inflación proyectada por el Banco Central para diciembre es de 2,1%, lo que representa un desafío para muchas de las inversiones alternativas.

El Mercado a Futuro

A medida que finaliza el año, se destaca que el oro se ha consolidado como la inversión más rentable de 2025, con un aumento cercano al 112% en pesos. Méndez señala que esto “ofrece una ventaja clara para quienes optaron por este metal precioso a inicios de año”.

El plazo fijo tradicional sigue en segundo lugar, con un incremento del 38,7% anual, mientras que el contado con liquidación alcanza el 30,4%.

Desafíos y Oportunidades

El Bitcoin, por su parte, ha sufrido una caída del 1,9% en pesos, evidenciando un año complicado para las criptomonedas en medio de una inflación que se espera sea del 30,5% anual. Sin embargo, el próximo mes podría traer una mayor demanda de dinero debido a los aguinaldos y las fiestas de fin de año, lo que podría influir en el rendimiento de las inversiones.

Inversiones más ganadoras de los primeros 16 días de diciembre.