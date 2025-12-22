Martín Menem: Peregrino entre enemigos, la ira de Macri y la amenaza del Senado

El reciente fracaso del oficialismo en el Congreso ha dejado un panorama incierto sobre el futuro político y económico del país. Con el Presupuesto a la vista y la reforma laboral en pausa, los desafíos se multiplican.

Un Golpe al Corazón del Presupuesto

La semana pasada, el oficialismo enfrentó un severo revés en ambas cámaras legislativas, lo que obligó a una rápida reconfiguración de estrategias. La derrota ante las propuestas del Presupuesto y la reforma laboral ha resultado en el congelamiento de la iniciativa laboral hasta febrero, con el Presupuesto actual circulando en el Senado sin un destino claro.

Oposición Firme en su Votación

Las fuerzas opositoras se manifestaron firmes y lograron frenar el eje fundamental del proyecto, eliminando emergencias relacionadas con universidades y discapacidades. El peronismo, la UCR y otros bloques critican particularmente el cuestionado artículo 30 del dictamen, que busca reducir la asignación del PBI para educación del 6% al 1%. Si el Gobierno no envida a un acuerdo, el Presupuesto podría retornar a Diputados, intensificando el rechazo a los recortes destinados a la educación.

Un Gobierno Sin Rumbo Claro

La incertidumbre persiste sobre si el Gobierno intenta forzar una situación de crisis al no alcanzar un acuerdo, lo que podría llevar a una administración cesarista mediante DNU. A pesar de la salida del Presupuesto deficitario desde Diputados, los mercados han reaccionado con una calma desconcertante, manteniendo sus posiciones en activos argentinos.

Múltiples Frentes de Negociación

Martín Menem se ve impulsado a reestablecer relaciones con la oposición. En el contexto de una posible reconfiguración de los auditores, el poder del oficialismo se encuentra minado. Los acuerdos previamente alcanzados parecen estar en entredicho, ya que las promesas de auditoría no se han cumplido, generando un escenario de desconfianza mutua.

Rebelión de Gobernadores y Sindicalistas

Los recientes movimientos de protesta en las provincias reflejan la creciente insatisfacción entre los gobernadores, quienes temen perder apoyo ante una reforma laboral que podría perjudicar sus intereses. Los sindicatos y empresarios han unido fuerzas para evitar un enfrentamiento, resultando en un bloque en el Congreso que logró frenar el avance del Presupuesto deficitario.

Un Proceso Político en Cambio

La situación actual también resalta una división en el Partido Justicialista, donde las tensiones internas amenazan su cohesión. Axel Kicillof intenta tomar las riendas del PJ, con el objetivo de establecer una dirección más dinámica que responda a las necesidades del electorado.

Conclusiones en un Contexto Confuso

Con múltiples frentes abiertos y una oposición decidida a frenar las iniciativas del Gobierno, el escenario legislativo en Argentina se ha vuelto cada vez más complicado. El futuro político del país dependerá de la habilidad del oficialismo para recomponer alianzas y establecer un diálogo constructivo con todos los actores involucrados.