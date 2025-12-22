Falleció exintendente de Catamarca tras accidente automovilístico contra un árbol

Tragedia en Londres: Fallece ex intendente Gilberto Santillán en un accidente vehicular

El ex intendente de Londres, Gilberto Orlando Santillán, perdió la vida tras un desafortunado accidente en la Ruta Nacional 40, dejando un legado político significativo en su comunidad.

El siniestro ocurrió a las 4:45 de la mañana, cuando Santillán, al mando de su camioneta Toyota Hilux, perdió el control y colisionó contra un árbol. A pesar de los esfuerzos médicos, el ex funcionario no pudo sobrevivir a las heridas sufridas. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del accidente, evaluando posibles factores como el estado de la ruta o condiciones que puedan haber influido en el suceso.

El momento del accidente en la Ruta Nacional 40.

La investigación del accidente

La Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial ha asumido la investigación del accidente. Las fiscales Dra. Reartes y Dra. Flores han iniciado un proceso de recopilación de testimonios y peritajes accidentológicos para determinar las causas precisas del trágico evento.

Gilberto Santillán: Un líder recordado

Gilberto Orlando Santillán es reconocido en Londres por su dedicación y compromiso, habiendo sido intendente por cinco mandatos a lo largo de veinte años. Su papel en el Partido Justicialista del departamento de Belén lo consolidó como una figura central en la política local, donde promovió proyectos destinados al desarrollo de la región.

Gilberto Orlando Santillán, una figura emblemática de Londres.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus compañeros del Partido Justicialista y a toda la comunidad. El gobernador Raúl Jalil expresó sus condolencias, recordando a Santillán como un dirigente comprometido que dejó una huella imborrable en su ciudad.

«En este momento de dolor, mis pensamientos están con su familia y con toda la comunidad de Londres», añadió el gobernador, resaltando el legado de servicio y vocación del ex intendente.