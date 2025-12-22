EE.UU. busca un tercer petrolero relacionado con Venezuela, reportan medios

En un contexto de creciente fricción en el mar Caribe, la Guardia Costera de Estados Unidos ha intensificado sus operaciones, incautando un tanquero en aguas internacionales y persiguiendo un nuevo buque vinculado a Venezuela.

La Incautación de Un Tanquero

Un funcionario de la Guardia Costera estadounidense confirmó que el sábado se realizó la incautación de un tanquero, lo que marca la segunda acción de este tipo en menos de una semana. Las autoridades están actualmente tras la pista de un tercer buque, cuya implicación está relacionada con la evasión de sanciones impuestas a Venezuela.

Un Juego de Tensiones

El clima de tensión se ha intensificado considerablemente. Washington acusa a Caracas de usar los ingresos del petróleo para financiar actividades ilegales, como el narcotráfico. Por su parte, Venezuela ha calificado estas acciones como un “robo y secuestro”.

El Contexto de la Incautación

La incursión del fin de semana anterior se basa en la acusación de que el buque incautado transportaba petróleo de la estatal PDVSA, sujeto a leyes de sanciones. Este suceso ocurre dos semanas después de que el gobierno estadounidense ordenara un “bloqueo” a los petroleros sancionados que intentan operar en o alrededor de Venezuela.

La Respuesta de Venezuela

Tras la incautación, el gobierno venezolano anunció que tomará acciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales, considerando estos actos como agresiones deliberadas contra su soberanía.

El Papel del Gobierno de EE. UU.

Esta serie de operaciones se alinea con las políticas del gobierno de Trump, apuntando específicamente hacia el manejo de recursos por parte de Nicolás Maduro, a quien se le acusa de presidir una organización relacionada con el narcotráfico.

Un Mar de Inquietudes

La situación no solo preocupa a Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, llevando a cabo ataques aéreos que han resultado en múltiples bajas. Sin embargo, la falta de pruebas públicas que respalden las acusaciones de que estos buques están involucrados en actividades ilícitas ha hecho que el Congreso estadounidense observe estas acciones con creciente escepticismo.

Un Futuro Incierto

Con más de 30 barcos bajo sospecha en aguas venezolanas, el futuro de esta frágil relación entre Estados Unidos y Venezuela se vislumbra tenso. Ambas naciones continúan en una guerra retórica en la que la lucha por el control de recursos y el respeto a la soberanía se convierten en el eje central de un conflicto aún no resuelto.