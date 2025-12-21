Milei promete no vetar el presupuesto y ajustará partidas para lograr déficit cero

El presidente Javier Milei confirmó que no ejercerá su derecho de veto sobre la ley de Presupuesto 2026, a pesar de la reciente controversia en la Cámara de Diputados.

En una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, Milei aseguró que “acomodará” las partidas necesarias para cumplir con su promesa de déficit cero. Con un enfoque en la estabilidad fiscal, desestimó cualquier incremento en impuestos. “El presupuesto está construido sobre la base del déficit cero,” enfatizó el mandatario.

Un Presupuesto Controversial

El debate sobre el presupuesto incluido en la Cámara de Diputados estuvo marcado por la pérdida del Capítulo XI, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Pese a esta controversia, la propuesta obtuvo media sanción tras una larga jornada, donde fueron aprobados 11 de los 12 capítulos propuestos.

Compromiso con la Estabilidad Económica

Milei destacó la importancia de mantener equilibrio en las cuentas públicas. «No voy a vetar la ley de presupuesto. Lo que vamos a hacer es ajustar las partidas para lograr un déficit cero, que es crucial para nuestra política económica,” afirmó. Esto se hará sin elevar los impuestos a la ciudadanía.

Tensión en la Auditoría General de la Nación

El presidente también abordó la controversia por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras el avance del oficialismo en el Congreso sin respaldar al postulante de PRO, Jorge Triaca, Milei rechazó que esto represente una traición hacia el exmandatario Mauricio Macri. «Es parte de cómo se maneja la política,” comentó, aclarando que no hay pactos ocultos con el kirchnerismo.

Compromiso con la Justicia

Sobre las investigaciones en curso relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades, Milei dejó en claro que «no interferirá» en el proceso judicial. “Si alguien cometió un delito, tiene que asumir la responsabilidad. No se puede pretender estar fuera de la ley,” señaló.

Sobre Cristina Kirchner

Finalmente, el presidente tocó el tema de la salud de la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien está internada tras una operación por apendicitis. “Espero que tenga una pronta recuperación. Yo separo lo político de lo humano,” concluyó.

Noticia en desarrollo.