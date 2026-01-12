Cómo cerró el dólar este lunes 12 de diciembre

En un entorno económico cambiante, el dólar blue ha experimentado un notable aumento, mientras que otras modalidades de cambio mostraron movimientos mixtos. Te contamos los detalles más relevantes.

El Dólar Blue Alcanza los $1.505

El dólar blue ha subido $10, alcanzando un valor de $1.505,00 en el microcentro de Buenos Aires. Este incremento refleja las tensiones del mercado y las expectativas económicas actuales.

Movimientos en el Mercado Cambiario

Por otro lado, el dólar oficial también experimentó un aumento, cerrando a $1.483,19, lo que representa un incremento de $3,74 en comparación con el viernes anterior. El dólar mayorista tuvo un cierre de $1.465,50, subiendo $2,50.

El Dólar MEP y CCL Registra Cambios

El dólar MEP bajó $6,27 y se posicionó en $1.487,38, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) mostró un ligero aumento de $0,11, cerrando en $1.531,96.

Expectativas del Mercado

Según Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, “Los mercados están expectantes ante los datos que se publicarán esta semana desde Estados Unidos”. Además, comentó que el litigio entre figuras como Jerome Powell y Donald Trump genera un eco importante en los movimientos de metales preciosos, que pueden ser un indicador clave de lo que está por venir.

El Dólar Tarjeta se Mantiene Estable

El dólar tarjeta, utilizado para compras en el extranjero, concluyó sin cambios, permaneciendo en $1.937,00. Esto sugiere una estabilidad en las operaciones transfronterizas a pesar de las fluctuaciones en los otros tipos de cambio.

Análisis de la Situación Actual

El volumen de operaciones en el mercado mayorista fue significativo, con u$s433,520 millones transaccionados en contado y u$s308 millones en futuros. Esto demuestra un interés continuado en el segmento a pesar de la volatilidad existente.