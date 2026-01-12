Mercado de Fichajes en Vivo: Noticias, Rumores y Movimientos del Fútbol Colombiano – 12 de enero

Deportes Tolima Potencia su Plantel de cara al 2026

El club se prepara para la próxima temporada con refuerzos prometedores provenientes de Atlético Nacional.

Post de Julián Capera sobre los futuros refuerzos de Deportes Tolima. Los jóvenes talentos Miguel Landázuri y Luis Marquínez de Atlético Nacional se unirían al equipo de Ibagué en calidad de préstamo para la temporada 2026, ampliando las opciones del cuerpo técnico.

Independiente Medellín Anuncia Cambios en su Plantel

El club comunica la salida de varios jugadores y la reconfiguración de su equipo para el próximo torneo.

Independiente Medellín, subcampeón de Liga y Copa 2025. “El Deportivo Independiente Medellín informa a su hinchada y medios sobre novedades en su plantel profesional para la temporada 2026”, destaca el comunicado del club. Los futbolistas Luis Sandoval y Jaime Alvarado se irán a préstamo, jugando para Deportes Tolima y Once Caldas respectivamente, ambos con opción de compra. Además, Malcom Palacios se unirá a Orsomarso S.C. Por otra parte, Jarlan Barrera y otros jugadores también dejarán el club, finalizando sus contratos de manera efectiva.

Santiago Giordana se Unirá a Cúcuta Deportivo

Una nueva etapa espera al delantero en el equipo recién ascendido en Colombia.

Santiago Giordana, próximo refuerzo de Cúcuta Deportivo. Santiago Giordana dejará Millonarios y se unirá a Cúcuta Deportivo en calidad de préstamo, buscando fortalecer la delantera del equipo.

Alejandro Rodríguez Aterriza en el Deportivo Pereira

El joven portero buscará brillar en su nueva aventura futbolística.

Alejandro Rodríguez se unirá al Deportivo Pereira tras su paso por el Cali. El guardameta, formado en Deportivo Cali, llega sin opción de compra y será titular tras la salida de Salvador Ichazo, contribuyendo así a la solidez del equipo del Pereira. Con un desempeño destacado en 87 partidos, Rodríguez es considerado un activo importante para el club azucarero.

Brayan León se Muda al Mamelodi Sundowns

Una transferencia que marca un hito para el Independiente Medellín.