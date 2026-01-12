Mujer acusada de estafar en GoFundMe haciéndose pasar por padre de víctima de las inundaciones en Texas

Una historia impactante acaba de salir a la luz en Florida, donde una mujer fue acusada de suplantar la identidad de un padre en duelo para captar donaciones tras una tragedia en un campamento. ¡Entérate de todos los detalles!

Una mujer de Florida, Maitlin Paige White, de 28 años, enfrenta cargos criminales tras ser acusada de hacerse pasar por el padre de una adolescente fallecida durante las devastadoras inundaciones en Camp Mystic, Texas, el pasado julio.

El Engaño Detrás del Fondos Falsos

Según fuentes oficiales, White abrió una página de GoFundMe el 8 de julio, solo días después de la muerte de Chloe Childress, de 18 años, quien trabajaba como consejera en el campamento. Utilizando el nombre y la imagen de la joven, la mujer solicitó donaciones para apoyar a la familia afectada.

Descubrimiento y Arresto

El 10 de julio, el padre de Chloe, Matthew Childress, al enterarse de la recaudación, alertó a las autoridades. Durante la investigación, se descubrió que White había creado otra cuenta en Spotfund bajo el mismo nombre.

Pruebas que la Acusan

Las investigaciones revelaron que ambos perfiles de recaudación estaban vinculados a White, gracias a información detallada que incluía su nombre, dirección y detalles bancarios. Este hallazgo fue confirmado por medios locales que cubrieron el caso.

Declaraciones de la Acusada

Al ser cuestionada por los detectives, White justificó sus acciones diciendo que era madre soltera de dos hijos pequeños y que buscaba una forma rápida de obtener dinero, según registros judiciales.

Acciones Rápidas de las Autoridades

Alan Rosen, un alguacil del área de Houston, publicó en sus redes una advertencia sobre el caso el 11 de julio, indicando que la recaudación de fondos había sido cerrada rápidamente con la colaboración de GoFundMe, frenando así el engaño.

Compromiso de GoFundMe

GoFundMe, al ser consultado sobre el incidente, reafirmó que mantiene una estricta política contra el abuso de su plataforma. Se llevaron a cabo acciones inmediatas para eliminar la recaudación fraudulenta, reembolsar a los donantes y prohibir a White de futuras recaudaciones.

Consecuencias para White

Las autoridades han confirmado que White ha sido formalmente acusada por su participación en este escándalo, que ha suscitado indignación y preocupación en la comunidad. En un acto de engaño desgarrador, su intento de lucrar del dolor ajeno ha dejado una marca significativa en la memoria colectiva del trágico evento.