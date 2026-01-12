Fiscal desmiente al Gobierno: ‘Totalmente descartado’ que grupos mapuches sean responsables

Los recientes incendios forestales en Chubut han desatado una ola de rumores y especulaciones. Sin embargo, el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, ha salido al cruce de las acusaciones, afirmando que no hay evidencia que vincule estos siniestros con grupos mapuches ni ciudadanos de origen israelí.

Ayer, el Gobierno nacional había indicado que hay indicios que apuntan a la posible implicación de «grupos terroristas autodenominados mapuches», que han sido acusados de actos de terrorismo ambiental. Esta información generó una fuerte reacción, especialmente tras la divulgación de un tuit por parte de la locutora Marcela Feudale, donde insinuaba que dos israelíes podrían estar detrás de los incendios, que ya han devastado más de 12.000 hectáreas.

Reacciones y Desmentidos Oficiales

En una entrevista en el programa Buenas Tardes, China, Díaz Mayer declaró: «Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa». Rechazó enfáticamente que grupos mapuches hubieran iniciado el fuego, localizando el foco inicial entre las localidades de El Hoyo y Puerto Patriada.

Comentarios de la Comunidad y la Política

Las palabras de Feudale fueron fuertemente criticadas, incluso por Mauro Berenstein, presidente de la DAIA, quien advirtió que señalar sin pruebas a «dos israelíes» es irresponsable y alimenta estigmas antijudíos. Javier Milei, presidente de Argentina, también se pronunció sobre el tema, calificándola como «el lado oscuro de la Argentina».

Investigaciones y Amenazas Previas

El Ministerio de Seguridad de la Nación ha mantenido su postura, señalando que los indicios preliminares vinculan estos incendios con actos intencionados. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reveló que antes de los incendios, hubo amenazas telefónicas dirigidas a la brigada de combate de incendios, sugiriendo la presencia de «grupos marginales y violentos».

Torres afirmó que la brigada recibió advertencias indicando que pretendían atacar el centro operativo donde trabajaban brigadistas de varias provincias.

Comparaciones con Grupos Terroristas

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se unió al debate, subrayando que si se determina que grupos mapuches son responsables, enfrentarán consecuencias legales como terroristas. En sus redes sociales, enfatizó que la Resistencia Ancestral Mapuche ya ha sido catalogada como una organización terrorista, con un historial de violencia y daños ecológicos.