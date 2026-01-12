Euro blue: Cotización del lunes 12 de enero de 2026

El Euro en Argentina: Cotizaciones Clave del 12 de Enero de 2026

A medida que avanza el año, las cotizaciones de las divisas continúan generando interés. Hoy, el euro blue y el euro oficial presentan importantes diferencias que es esencial conocer.

¿Cuánto vale el euro blue hoy?

Este lunes 12 de enero de 2026, el euro blue se posiciona en $1.742,11 para la compra y $1.765,49 para la venta. La brecha entre el euro informal y el oficial ha disminuido gracias a las recientes políticas económicas, lo que ha permitido que muchos argentinos busquen orientación sobre el tipo de cambio.

Euro oficial: Cotización del día

Según la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se encuentra a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta. Esta cotización refleja un contexto más estable en comparación con el mercado paralelo.

Datos sobre el euro en la eurozona

El euro, moneda oficial en 19 de los 27 países de la Unión Europea, sigue siendo la segunda divisa más utilizada a nivel global, después del dólar. Entre los países que utilizan el euro se encuentran Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

Euro tarjeta: ¿Cuánto cuesta?

El euro turístico, también conocido como euro tarjeta, tiene un valor de referencia de $2.281,50 en el mercado argentino, lo que lo convierte en una opción a considerar para quienes viajan al exterior.

Cotizaciones en distintos bancos

Hoy, 12 de enero, estos son los valores del euro en algunos bancos destacados:

Banco Nación: $1.655,00 (compra) y $1.755,00 (venta).

Banco BBVA: $1.700,00 (compra) y $1.760,00 (venta).

Banco Patagonia: $1.660,74 (compra) y $1.753,32 (venta).

Banco Supervielle: $1.679,00 (compra) y $1.775,00 (venta).

El dólar blue en el mercado actual

Hoy, el dólar blue se encuentra en el mercado paralelo a $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta. Esta cotización es un indicador crucial para quienes operan en el ámbito informal, donde el valor suele ser superior al oficial.

Dólar oficial: Precios de referencia

El Banco de la Nación Argentina reporta que el dólar oficial se cotiza a $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta. Estos valores son fundamentales para entender el panorama cambiario actual.