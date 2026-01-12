Marcela Tineyre revela su reacción a la relación entre Juana Viale y Macri: ‘Maligna, dañina y mentirosa’

La separación entre el ex presidente Mauricio Macri y su ex esposa ha desatado una serie de especulaciones, elevando el nombre de Juana Viale como potencial protagonista en esta historia.

Un Vínculo Sospechoso

La reciente ruptura entre Macri y la empresaria generó revuelo mediático, especialmente después de que Franco Torchia insinuara que Juana Viale podría estar involucrada. La noticia ha tomado fuerza, convirtiendo a la nieta de Mirtha Legrand en el centro de atención.

Reacciones en el Mundo del Espectáculo

En medio de estos rumores, Esthercita, panelista del programa ‘Gossip’, no dudó en comunicarse con la madre de Juana para obtener su versión de los hechos. La respuesta fue contundente, mostrando su enojo hacia las afirmaciones del periodista. Este intercambio ha intensificado la conversación en los medios sobre la relación entre Viale y Macri.

¿Ficción o Realidad?

El escándalo ha propiciado diversas opiniones en redes sociales y programas de televisión, con seguidores y detractores de Viale y Macri expresando su desacuerdo. ¿Se trata de un mero rumor o hay una posibilidad real de un romance entre ambos? Los próximos días revelarán más detalles sobre esta intriga que mantiene a todos expectantes.