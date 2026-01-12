Macri y Awada: La separación tras descubrir su pasado menemista

En un evento del sindicato gastronómico en 2012, la conexión entre Juliana Awada y el sindicalista Luis Barrionuevo sorprendió a todos, incluido su esposo Mauricio Macri. Este episodio revela un pasado más complejo y polémico de la primera dama argentina.

Durante una celebración en La Rural, Luis Barrionuevo y Juliana Awada intercambiaron saludos cálidos que hicieron que Mauricio Macri se sintiera incómodo. La sorpresa del entonces jefe de Gobierno porteño era evidente al escuchar que su esposa tenía una relación cercana con uno de los personajes más controversiales de la política argentina.

Una Amistad Inesperada

El encuentro dejó a Macri atónito. Barrionuevo, conocido por sus prácticas sindicales y por haber sido parte del menemismo, comentó con humor sobre su conexión con la familia de Juliana. «No seas boludo, si ella nació en mi casa», afirmó Barrionuevo, mientras Juliana confirmaba que el sindicalista había sido amigo de su padre.

A medida que la conversación avanzaba, Macri se dio cuenta de que su esposa tenía un trasfondo que desconocía. Su relación con Barrionuevo se remontaba a la infancia, cuando su padre, Abraham Awada, vendió su casa a Barrionuevo en 1989, un hecho que dejó a Macri con una sensación de asombro.

Entre Familias y Fortunas

La historia familiar de Juliana Awada es rica y llena de matices. Su madre, Pomi Baker, había iniciado un exitoso negocio de moda, y la familia, aunque de orígenes humildes, había prosperado en los ’90. Abraham Awada también mantuvo conexiones con personajes clave de la política, incluido el ex presidente Carlos Menem, quien era amigo cercano de su familia.

Las anécdotas sobre Abraham, quien compartía momentos de golf con Barrionuevo y Menem, revelan un mundo donde la política y los negocios se entrelazan. Aunque Abraham produjo ropa infantil y femenina con resultados satisfactorios, se dice que los Awada tuvieron sus conexiones en lugares convenientes. Por ejemplo, se rumoró que su hijo Daniel recibió apoyo para establecer su marca, Cheeky, de la mano de hombres cercanos a Menem.

Un Pasado que Regresa

A lo largo de la trayectoria de Juliana, su conexión con el menemismo se ha mantenido relevante. Si bien hoy se busca distanciar estos lazos, la historia de su familia está inextricablemente ligada a un período que Argentina desea olvidar. La llegada de Mauricio Macri a la presidencia amplificó las miradas sobre las amistades y conexiones del pasado, tanto de él como de su esposa.

Las relaciones amistosas entre Juliana, Zulemita Menem y otras figuras forman un tejido de complicidades que se extiende hasta el presente. A pesar de la necesidad de proyectar una imagen renovada, el pasado de los Awada sigue siendo un tema de conversación en los círculos de poder.

Historia de Resiliencia

La historia de Juliana Awada es, en muchas maneras, una historia de resiliencia. Desde sus modestos comienzos hasta convertirse en una figura pública, su vida ha sido moldeada por su entorno familiar y las oportunidades que surgieron en el camino. Aun así, su conexión con el poder y su pasado sigue generando interrogantes sobre la narrativa que hoy representa como primera dama.

Así, el mundo de Juliana Awada es una mezcla de complicidades, amistades y un pasado que, aunque a menudo se quiere ocultar, sigue estando presente en el trasfondo de su historia. En un país donde las conexiones son todo, los Awada han recorrido un largo camino, adaptándose y prosperando en un contexto complicado y muchas veces contradictorio.