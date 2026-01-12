Descubre la hamburguesa argentina con chimichurri: la mejor del mundo y dónde disfrutarla

La Birra Bar: La Hamburguesería Argentina que Conquistó el Mundo

La hamburguesería argentina La Birra Bar, originaria del emblemático barrio de Boedo, se consagró como campeona en el prestigioso Dubai Burger Championship, destacándose entre 20 competidores de élite a nivel internacional.

La Birra Bar, una joya gastronómica familiar, se ha forjado un nombre en los corazones de los amantes de las hamburguesas no solo en Argentina, sino que ha expandido su presencia hasta Miami, Madrid y Santiago. Este fin de semana, la marca celebró un nuevo hito que catapultó su imagen en la esfera mundial.

Un Sabor Único que Marca Tendencia

Para el Dubai Burger Championship, La Birra Bar elaboró una hamburguesa exclusiva diseñada específicamente para enamorar a los paladares más exigentes. Esta creación ya tiene prevista su llegada a los menús de sus sucursales en el próximo mes.

Un Éxito que se Repite

Este galardón representa el tercer logro internacional del establecimiento. Anteriormente, La Birra Bar había sido reconocida en dos ocasiones como la mejor hamburguesa de Estados Unidos, el país que se enorgullece de tener una cultura hamburguesera sólida.

Competencia de Alto Nivel

El evento reunió a marcas de renombre mundial. Según Daniel Cocchia, fundador de La Birra Bar, la competencia fue feroz, con rivales destacados como Hundred Burger de Valencia y Holy de San Pablo. Todos lucharon por la atención del jurado, compuesto por expertos culinarios.

De la Crisis a la Cima

La historia de La Birra Bar comienza en 2001, en medio de una crisis económica. Con dedicación y esfuerzo, Daniel y su pareja, Roxana, lograron establecer un acogedor bar que se convirtió en un referente de la gastronomía local.

El Secreto de la Hamburguesa Ganadora

El gran reto para el equipo fue crear la hamburguesa Crispy Dubai a distancia. Optaron por utilizar un blend de carnes, incluyendo el prestigioso Wagyu, y un queso cheddar distintivo. Además, incorporaron cebollitas fritas y un chimichurri exclusivo con un toque de trufa, que resaltó su identidad argentina.

Preparativos para el Lanzamiento Global