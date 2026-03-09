¿Cómo cobrar en USDT y USDC en Argentina?

La reciente implementación de la ley de Reforma Laboral, impulsada por Javier Milei, marca un cambio drástico en la forma en que los argentinos recibirán sus salarios. Conoce los detalles clave de esta transformación y su impacto en el uso de criptomonedas y stablecoins.

La Reforma Laboral en Argentina ha tomado impulso con la publicación del Decreto 137/2026 en el Boletín Oficial, un paso que se considera fundamental en la gestión del actual gobierno. Esta nueva norma busca innovar en la forma de pago de salarios, permitiendo, entre otros cambios, el uso de monedas estables como USDT y USDC, aunque con ciertas limitaciones.

Uno de los elementos centrales de esta reforma es la posibilidad de salarios en dólares, eliminando el límite para pagos en moneda extranjera. Sin embargo, la normativa mantiene restricciones para el uso de activos virtuales, lo que ha generado expectativas en el ecosistema cripto argentino.

Impulso de las Stablecoins en el Mercado

Diego Kupferberg, analista en Taquión, subraya que la reforma no ha ido lo suficientemente lejos al limitar el uso de stablecoins, a pesar de su creciente popularidad en el país.

Según un reciente informe de Lemon, el uso de criptomonedas en Argentina ha crecido un 45% en relación al año anterior, con una notable adopción de stablecoins como herramienta para transacciones diarias. Esta tendencia ha resultado en un aumento en la descarga de aplicaciones de criptomonedas, destacando el uso de USDT y USDC.

El Crecimiento del Uso de Stablecoins

Las stablecoins se han convertido en un recurso vital para los argentinos que buscan alternativas frente a la volatilidad del peso. Actualmente, un 27,7% de los activos en carteras digitales son stablecoins, lo que resalta su rol como medio de ahorro y transacción.

María Fernanda Juppet, CEO de Notbank by CryptoMKT, menciona que los términos relacionados con stablecoins dominan las búsquedas en Google, lo cual es indicativo del interés y la necesidad de un cambio en la regulación.

Desafíos para el Reconocimiento de Stablecoins

La situación actual plantea interrogantes sobre cómo mejorar el marco legal para las stablecoins. Kupferberg propone tres medidas que podrían facilitar su aceptación como medio de pago y cobro de salarios:

Implementar una reglamentación más flexible para el uso de un 20% en especie que incluya las stablecoins.

Establecer convenios sectoriales que integren el uso de criptomonedas en los pagos.

Desarrollar una ley fintech específica que contemple a las stablecoins como instrumentos financieros clave.

A pesar de estos desafíos, el reconocimiento de las stablecoins como moneda de curso legal podría abrir nuevas oportunidades para su uso en pagos cotidianos.

La Regulación Financiera como Reto Pendiente

La redefinición del marco regulatorio para las criptomonedas es un objetivo en la agenda de la industria fintech. Expertos señalan que, aunque hay un avance en la aceptación de criptoactivos, la falta de un marco normativo claro sigue siendo un obstáculo para su integración en el sistema financiero.

En conferencias recientes, líderes de la industria expresaron su optimismo sobre la posibilidad de establecer un marco regulatorio que apoye el uso de stablecoins en el corto plazo. La adopción por parte de empresas podría ser un catalizador para la implementación de normativas más beneficiosas.

A medida que la conversación sobre las stablecoins continúa, la necesidad de una legislación que acompañe su crecimiento se vuelve cada vez más urgente.