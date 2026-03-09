Javier Milei en Vivo: Novedades de las Últimas Medidas del Gobierno

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno ha intensificado las medidas de seguridad en respuesta a los recientes conflictos en Medio Oriente, con un enfoque particular en resguardar infraestructuras clave en el país.

En una entrevista con José Del Río en el programa Comunidad de Negocios (LN+), Monteoliva destacó que las autoridades están trabajando para aumentar la seguridad nacional desde que se desató la guerra en la región, particularmente luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Su objetivo primordial es proteger “objetivos sensibles e infraestructura crítica” de posibles amenazas.

Irán y el Terrorismo Global

Monteoliva hizo hincapié en la amenaza que representa Irán, al calificarlo como “el financiador internacional del terrorismo desde hace décadas”. Señaló que el país ha estado involucrado en atentados contra naciones cercanas y aliados, lo que evidencia la magnitud del problema que trasciende fronteras.

Impacto de los Conflictos Regionales en la Seguridad Nacional

La ministra argumentó que aunque los conflictos en Medio Oriente pueden parecer lejanos, las implicancias globales son significativas y las amenazas pueden manifestarse incluso a miles de kilómetros de distancia de los enfrentamientos bélicos. Este enfoque proactivo tiene como finalidad anticípar las potenciales consecuencias de los disturbios en la región.