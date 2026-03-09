Briefing del Lunes: Irán en el Exilio – Afrontando la Pérdida y la Incertidumbre desde el Extranjero Amid el Conflicto EE. UU.-Israel.

La escalada del conflicto en Irán ha captado la atención mundial, pero a menudo se pierden las historias de quienes viven en medio de la guerra. Conoce cómo la comunidad iraní, tanto dentro como fuera del país, enfrenta estos tiempos turbulentos.

La situación en el Medio Oriente ha tomado un giro alarmante, con Irán en el centro de un conflicto que amenaza la estabilidad de la región y repercute en el resto del mundo. A medida que los ataques se intensifican, la comunidad internacional se preocupa por las implicancias económicas, especialmente en el sector energético, mientras que las voces de los afectados permanecen en gran medida ignoradas.

Disparos, Desplazamientos y Dos Mundos

Irán, hogar de más de 80 millones de personas que hablan más de 60 idiomas, presenta una pluralidad cultural única. Este contexto se vuelve especialmente relevante dada la juventud de su población, cuya edad promedio es de 34 años. Sin embargo, muchos iraníes sienten miedo y confusión, atrapados entre la desesperación por los siguientes pasos y la nostalgia por sus hogares.

El Testimonio de una Irani en el Extranjero

Hablamos con Dr. Hosnieh Djafari-Marbini, una consultora de anestesia nacida en Irán, que ha vivido en el Reino Unido desde su adolescencia. “Experimentar esta guerra es como vivir en un universo paralelo”, dice, refiriéndose a la desconexión entre su vida diaria y la devastación que observa a través de su teléfono móvil.

“Este conflicto es una locura”

La historia de su familia se remonta a la revolución iraní de 1979, marcando un legado de sufrimiento y resistencia. Mientras Djafari-Marbini trabaja para ayudar a otros, su corazón permanece dividido entre el amor por su patria y la indignación por la guerra. “Mi familia y amigos todavía perduran en Irán. Es desgarrador ver cómo se bombardean las calles en las que crecí”, comenta. A pesar de la distancia, su familia ha sentido el impacto de la guerra, y las líneas telefónicas han sido cortadas para muchos.

La Opinión Global y el Rechazo a la Intervención

Las encuestas recientes revelan que una mayoría significativa de los británicos se opone a los ataques, reflejando un sentimiento similar en la diáspora iraní. “Los activistas de la sociedad civil en Irán, incluidas las defensoras de los derechos de las mujeres, han denunciado la intervención extranjera en sus asuntos internos”, explica la doctora. “No debemos obligar a elegir entre el apoyo al régimen o la guerra; muchos de nosotros rechazamos ambas alternativas”.

Desafíos de la Vida en la Diáspora

A medida que el conflicto se intensifica, también lo hacen las preocupaciones de los iraníes en el extranjero. Aquellos que alguna vez esperaron cambios en su país ahora se enfrentan a dilemas complejos. “Algunos creen que la intervención de potencias extranjeras es la única salida”, comparte un estudiante iraní en Europa. Pero la realidad es que muchos temen las consecuencias de un conflicto aún más amplio.

Impacto en los Civiles

Las organizaciones de derechos humanos advierten sobre la grave crisis humanitaria que se avecina. “La falta de información clara afectará a los que más necesitan ayuda”, resalta Djafari-Marbini. “La diversidad de la sociedad iraní implica que las experiencias de los afectados son muy distintas entre los que viven en el extranjero y los que quedan en Irán”.

Con el telón de fondo de una guerra desgarradora, las voces de los iraníes, que trascienden fronteras, seguirán resonando. En cada conversación, en cada recuerdo compartido, se forjan conexiones que nos recuerdan la humanidad común en tiempos de crisis.