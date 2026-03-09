Excorrupto K denuncia amenazas y teme por su vida

Uno de los principales testigos en el caso Cuadernos enfrenta intimidaciones que podrían poner en riesgo su vida y la de su familia. Mensajes amenazantes sugieren que se mantenga en silencio, o de lo contrario, habrá severas repercusiones.

Claudio Uberti: el arrepentido que sacudió al kirchnerismo

Claudio Uberti, ex funcionario del kirchnerismo, se ha convertido en un testigo clave en la investigación sobre corrupción más relevante de la historia argentina. Conocido por sus numerosas declaraciones como colaborador, sus confesiones han generado una ola de inquietud entre los sectores implicados.

Confesiones impactantes que exponen una trama de coimas

Las revelaciones de Uberti son escalofriantes. En su testimonio, admitió haber transportado valijas llenas de dinero en efectivo para el entonces presidente Néstor Kirchner. Lo más alarmante fue su declaración sobre un pedido de USD 25 millones desde Venezuela, supuestamente destinados a fines ilícitos.

Un entorno amenazante

La familia de Uberti ha comenzado a recibir mensajes anónimos que parecen amenazar su seguridad. Frases como «claro ya cometió el error de declarar» reflejan el clima de miedo que los rodea y la presión para que se mantenga en silencio.

Situación crítica y medida de aislamiento

Actualmente, Uberti se encuentra recluido en el penal de Ezeiza por otra causa y vive en un aislamiento extremo. Sin acceso a libros ni comunicación, su salud mental está bajo vigilancia de peritos oficiales, dado el contexto de su colaboración con la justicia.

¿Una vendetta política?

El ex funcionario no solo está lidiando con las consecuencias de su testimonio ante la justicia, sino que también siente que su encarcelamiento es parte de un ajuste de cuentas de aquellos a quienes ha delatado.

Declaraciones futuras retadoras

A pesar de las amenazas, Uberti está decidido a ampliar su declaración. Su abogado, Guillermo Armani, ha reiterado que su cliente afirmará su condición de arrepentido. Sin embargo, este impulso presenta riesgos, ya que cualquier intento de retractarse podría llevar a penas más severas.

El juicio en la encrucijada

El entorno judicial se halla en tensión, ya que los abogados de otros imputados están buscando suspender el juicio, acusando a los delatores de haber actuado bajo extorsión. No obstante, la legislación sobre imputados colaboradores está respaldada por la Corte, lo que complica su estrategia.

Reflexiones de un abogado: el peso de la traición

Un defensor de un importante acusado se expresó con desdén sobre los colaboradores de la justicia, enfatizando la aversión hacia aquellos que traicionan a sus compañeros. Este tipo de comentarios refuerza la atmósfera de riesgo y aprehensión que rodea a los arrepentidos.