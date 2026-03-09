La City se enfoca en tres activos para obtener ganancias rápidas en medio del ruido global

La reciente escalada en los precios del petróleo y los decepcionantes datos económicos de Estados Unidos han reavivado las preocupaciones sobre un posible regreso a la estanflación en la economía más grande del mundo. Esta situación ha desatado un efecto dominó en los mercados financieros.

Wall Street cerró con su semana más negativa desde abril de 2025, ya que los inversores reconsideran sus estrategias en un entorno caracterizado por inflación persistente, un crecimiento económico más lento y una creciente volatilidad geopolítica.

Piedad Ortiz, economista y MBA en finanzas, comenta en diálogo con iProUP que actualmente prevalece un consenso de «carry defensivo», llevando a un renovado interés por los bonos atados a la inflación (CER). “Aunque se anticipa una futura disminución de la inflación, la dinámica geopolítica y las presiones en el mercado local hacen pensar que este no será un camino fácil”, explica.

El Epicentro de la Incertidumbre: Medio Oriente y el Precio de la Energía

La situación crítica en Medio Oriente, especialmente con el cierre del estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito del 20% del petróleo y gas natural del mundo, ha elevado los precios energéticos. Esto ha llevado a los mercados a cuestionar hasta dónde llegarán esos precios si las interrupciones persisten. Sin embargo, la respuesta depende de factores difíciles de prever, como la duración del bloqueo y la reacción de los inversores a nivel global.

Reconfiguración de Portafolios: Estrategias de Inversión a la Vista

Frente a este escenario, los portafolios de inversión comienzan a ajustarse. Existe un creciente interés en activos que combinan protección en este nuevo contexto global, con potencial de incremento si continúan las turbulencias energéticas y financieras.

Ortiz menciona que se proyecta una inflación superior al 2,5%, alcanzando entre 2,7 y 2,8% en marzo, lo que sugiere que quienes inviertan en bonos atados a la inflación podrían ver ganancias de hasta $97.000 en tres meses, partiendo de una inversión de 1 millón de pesos.

Acciones que Destacan: Oportunidades en Brasil

En el ámbito de la renta variable, algunas compañías tecnológicas brasileñas, como Mercado Libre y Nubank, atraen la atención. Mercado Libre, con su sólido liderazgo en el mercado, proyecta un crecimiento significativo del comercio electrónico y servicios financieros a pesar de las presiones actuales en los márgenes.

“Nubank también espera un aumento del 8% en el corto plazo, gracias a su fuerte expansión en el sector fintech”, agrega Ortiz.

La Mirada sobre los ADR: Jugadores Clave para Invertir

Los ADR argentinos, como Vista, permanecen en la mira. La empresa se beneficia de su robusta producción y EBITDA sólido, así como de su manejo controlado de costos. Podría alcanzar un potencial de crecimiento significativo si la situación geopolítica no se estabiliza pronto.

Renato Campos, CEO de GH Trading, señala que en el corto plazo, el contexto macroeconómico pesa más que la reputación del activo. “La renta fija ajustada por inflación es crucial para proteger el capital en entornos inflacionarios, mientras que el rendimiento de la renta variable puede ser volátil pero potencialmente lucrativo”, indica.

Resultados de Inversión y Evaluaciones a Corto Plazo

Un análisis de diferentes instrumentos de inversión en un marco de tres y seis meses reveló que una inversión inicial de u$s1.000 en acciones de Mercado Libre habría decrecido a unos u$s934 en tres meses y a u$s844 en seis meses. En contraste, un bono CER habría crecido a aproximadamente u$s1.105 en tres meses y a u$s1.350 en seis meses.

Nuevas Alternativas y Recomendaciones en el Mercado

Leandro Monnittola destaca oportunidades en el mercado de renta fija, sugiriendo el bono CER TZX28 como una opción atractiva dada su capacidad de soportar la compresión de spreads. Además, menciona el Cedear de Adobe como una inversión interesante tras una corrección reciente del 25% en el año, y señala que Banco Galicia e YPF podrían beneficiarse significativamente si Argentina obtiene una clasificación como mercado emergente.