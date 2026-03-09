Kendall Jenner: Su impresionante colección de autos valorada en más de 5 millones de dólares

Descubre la sorprendente faceta de Kendall Jenner: además de ser una supermodelo y figura influyente, su amor por los autos la convierte en una verdadera conocedora del mundo automovilístico.

Kendall Jenner, la icónica hija de Caitlyn y Kris Jenner, no solo brilla en las pasarelas, sino que también es una apasionada del automovilismo. Desde su debut en el reality «Keeping Up With the Kardashians», su vida ha cautivado a millones, y su amor por los autos es una parte fundamental de su historia.

Un Vínculo Familiar con la Velocidad

Desde pequeña, Jenner fue introducida al universo de los motores, una pasión heredada de su padre. Con 28 años y una fortuna de aproximadamente 60 millones de dólares, se ha ganado el título de la modelo mejor pagada del mundo.

Autos Clásicos: Su Verdadero Amor

Kendall no solo posee autos modernos; su debilidad son los clásicos. «Cada detalle de un auto clásico es mil veces mejor que los del mercado actual», ha declarado. Entre sus joyas automovilísticas se encuentran:

CHEVROLET CORVETTE C1 MINT. Este símbolo de 1957, adquirido con la ayuda del famoso coleccionista Jay Leno, es uno de sus tesoros más preciados.



FORD MUSTANG CONVERTIBLE. De 1965 y con un motor V8, es uno de sus clásicos favoritos.



Impresionante Colección de Valor Millonario

Su colección, que supera los 5 millones de dólares, incluye modelos icónicos como un Cadillac Eldorado y varios Porsche, cada uno cuidadosamente ubicado en sus lujosas mansiones. Estos hogares, multiespaciados en lugares como Beverly Hills y Wyoming, cuentan con garajes diseñados para mantener cada vehículo en perfectas condiciones.

CADILLAC ELDORADO. Este modelo de 1960, adquirido por Jenner en 2017, es un ícono de la era dorada de Hollywood.



Una Experiencia Transformadora al Volante

Para Kendall, manejar es más que un simple acto; es una fuente de alegría. «Si estoy en mi peor día, subirme a uno de mis autos puede cambiar todo», comparte con entusiasmo.

CHEVROLET C10. Este clásico de 1965 es un ejemplo del diseño icónico americano que Jenner adora.



La Vida en la Carretera de Kendall

La pasión de Kendall por los autos continúa evolucionando, y con cada nuevo modelo que adquiere, refuerza su conexión con un mundo fascinante donde el lujo y la adrenalina se unen.