Mujeres en Acción: Marchas por el Día Internacional de la Mujer en París y Madrid

Las mujeres en diversas ciudades europeas hicieron sentir su voz en un día histórico, reivindicando igualdad y justicia en el Día Internacional de la Mujer.

París: Una Acción Conmovedora

En la emblemática Place de la République de París, un grupo de mujeres realizó un impactante «die-in», simbolizando los 167 femicidios registrados en Francia durante 2025. Echadas en el suelo, su protesta resonó profundamente en la conciencia colectiva.

Recordando a las Víctimas

Los manifestantes sostuvieron carteles que representaban a las víctimas, creando un espacio de reflexión y recuerdo que exigía atención y acción.

Madrid: Una Ola de Solidaridad

En la capital española, miles de personas salieron a las calles en una manifestación vibrante, demandando igualdad de género y un alto a la violencia contra las mujeres. La energía en el centro de la ciudad reflejó un fuerte compromiso social.

Mensajes de Paz y Derechos Humanos

Los participantes mostraron carteles con mensajes que abogaban no solo por la igualdad de género, sino también por la paz y el respeto a los derechos humanos en el contexto de conflictos internacionales.