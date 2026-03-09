InicioMundoMujeres en Acción: Marchas por el Día Internacional de la Mujer en...
Mujeres en Acción: Marchas por el Día Internacional de la Mujer en París y Madrid

Fuerza y Lucha: Las Calles de Europa se Llenan de Voces en el Día Internacional de la Mujer

Las mujeres en diversas ciudades europeas hicieron sentir su voz en un día histórico, reivindicando igualdad y justicia en el Día Internacional de la Mujer.

París: Una Acción Conmovedora

En la emblemática Place de la République de París, un grupo de mujeres realizó un impactante «die-in», simbolizando los 167 femicidios registrados en Francia durante 2025. Echadas en el suelo, su protesta resonó profundamente en la conciencia colectiva.

Recordando a las Víctimas

Los manifestantes sostuvieron carteles que representaban a las víctimas, creando un espacio de reflexión y recuerdo que exigía atención y acción.

Madrid: Una Ola de Solidaridad

En la capital española, miles de personas salieron a las calles en una manifestación vibrante, demandando igualdad de género y un alto a la violencia contra las mujeres. La energía en el centro de la ciudad reflejó un fuerte compromiso social.

Mensajes de Paz y Derechos Humanos

Los participantes mostraron carteles con mensajes que abogaban no solo por la igualdad de género, sino también por la paz y el respeto a los derechos humanos en el contexto de conflictos internacionales.

