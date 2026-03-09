Mahiques evalúa nombrar veedores en la AFA con nuevos candidatos

El nuevo Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, inicia su gestión con una serie de reformas para fortalecer el Poder Judicial y abordar la crisis en varios fueros.

Pliegos en Pista: La Renovación Judicial Comienza

Juan Bautista Mahiques, recién asumido como Ministro de Justicia, se propone enviar medio centenar de pliegos al Senado para cubrir vacantes críticas en tres fueros: Civil, Penal y de Familia. Este movimiento busca enviar un mensaje claro al Poder Judicial y a la Procuración General, destacando la necesidad de una justicia más eficiente.

Designaciones Clave para la Unidad de Información Financiera

Además, Mahiques se enfocará en redesignar un nuevo titular para la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo esencial en la lucha contra el lavado de dinero. Aunque el ministro inicialmente había considerado a dos jueces federales para este cargo, la Corte Suprema no aprobó sus licencias, lo que lo llevó a replantear su estrategia.

Desafíos con la AFA

En sus primeras decisiones, Mahiques también se encargará de la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A pesar de haber desplazado a Daniel Vítolo, el anterior titular de la Inspección General de Justicia, el ministro aclaró que tendrá la potestad de modificar designaciones y que su objetivo es confirmar que las decisiones previas se realizaron correctamente.

Estrategia para la UIF

Con el nombramiento de Santiago Viola como secretario de Justicia, Mahiques avanza en la reconfiguración de la UIF. Busca designar a un fiscal del Ministerio Público, argumentando que es el camino más claro para establecer un liderazgo efectivo en este organismo que combate el lavado de activos.

Contrataciones en el Poder Judicial: Una Realidad Compleja

La situación en la UIF refleja un problema más amplio en el sistema judicial, donde el aprovechamiento de los salarios del Estado se complica por la diferencia con los del Poder Judicial. Mahiques tiene que sortear dificultades administrativas y encontrar profesionales dispuestos a asumir roles clave en este entorno.

Una Cita Inminente con el Senado

Una de las metas inmediatas de Mahiques es enviar pliegos a la Cámara Alta para cubrir más de 300 cargos vacantes desde la anterior gestión. La presión por cubrir posiciones en el Poder Judicial es alta, dado que el 36% de los puestos en este ámbito y el 46% en el Ministerio Público están sin ocupar, impactando en la administración de justicia.

Fueros Prioritarios en la Agenda

En particular, Mahiques buscará dar prioridad al fuero de Familia, que enfrenta un notable desbordamiento, así como al fuero Civil y Comercial. Además, la preocupación se centra en Comodoro Py, donde el 31% de los cargos judiciales están vacantes, afectando la lucha contra delitos graves como la corrupción y el narcotráfico.

Un Nuevo Ciclo de Esperanza en la Justicia

El próximo mes será crucial para la administración de Mahiques, quien busca no solo cubrir vacantes urgentes, sino transformar la estructura del sistema judicial argentino con un enfoque renovador y eficiente.