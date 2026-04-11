Cómo la Gestión Interna Impulsa el Crecimiento en el Agro

Transformar la gestión de equipos en el sector agropecuario es un reto crucial en un entorno de incertidumbre. Benjamín Almagro, experto en el área, comparte sus insights sobre cómo el liderazgo y la comunicación impactan en los resultados productivos.

En un diálogo reciente con Canal E, Benjamín Almagro, mentor de empresas agropecuarias, se adentró en los principales desafíos que enfrentan las organizaciones del sector. Subrayó que muchos inconvenientes no son de índole técnica, sino que surgen de aspectos como la toma de decisiones y la dinámica interna.

La Falta de Delegación: Un Obstáculo Común

Almagro destaca que uno de los grandes problemas en las empresas agropecuarias es la resistencia a delegar. “Muchos empresarios están sobrecargados tratando de hacerlo todo ellos mismos”, aseguró. Esta falta de delegación no solo afecta la productividad, sino también el bienestar personal y las relaciones interpersonales.

Autoliderazgo: El Primer Paso hacia el Éxito

El especialista enfatiza que el liderazgo efectivo comienza con la autogestión. “La organización refleja la calidad del líder”, afirmó. Sin una dirección emocional y personal clara, se vuelve complicado que el equipo entienda los objetivos de la empresa.

Desafíos en la Comunicación Empresarial

Otro de los déficits más notables es la comunicación ineficaz. Según Almagro, muchos líderes atribuyen la confusión a sus equipos, cuando muchas veces la raíz del problema radica en la forma en que se comunican las instrucciones. “Si no hay claridad en el mensaje, es difícil que el equipo lo comprenda”, advirtió.

Falta de Visión y Conflictos Internos

El consultor también señala que muchas empresas carecen de una visión clara. A veces, los socios persiguen objetivos dispares, lo que dificulta el crecimiento conjunto. “Sin una dirección definida, avanzar se vuelve una tarea complicada”, afirmó.

Impacto Directo en la Productividad

Almagro argumenta que una gestión inadecuada tiene repercusiones directas en los resultados empresariales. “Algunas compañías pierden empleados o reducen su operatividad debido a la falta de organización”, señala. En contraposición, las que se enfocan en liderazgo y comunicación tienden a crecer de forma sostenible.

La Importancia de la Gestión Emocional

El experto subraya que la inteligencia emocional es fundamental en la toma de decisiones. Estudios indican que mejorar esta competencia puede elevar la productividad en un 120% en roles de liderazgo. “La esencia está en cómo gestionamos emociones como el miedo o la incertidumbre”, explicó.

Generación Abierta al Cambio

Almagro también observa un cambio generacional en el ámbito agropecuario. Aunque muchos jóvenes impulsan una búsqueda activa de herramientas de gestión, hay también empresarios mayores que se muestran dispuestos a capacitarse. “Las empresas que más prosperan son las que están abiertas al aprendizaje”, dijo.

Cambios Rápidos y Eficaces

Según su experiencia, los resultados positivos pueden notarse en plazos cortos. “En tan solo dos meses pueden presentarse cambios significativos en el bienestar organizacional”, afirmó. Estos cambios abarcan desde mejoras en la comunicación hasta un aumento en el desempeño general.

Claves para Mejorar la Gestión

Para cerrar, Almagro recomenda trabajar en tres pilares: aclarar los objetivos personales y empresariales, aprender a gestionar emociones y optimizar la comunicación interna. “Sin una comunicación clara, es complicado asegurar que el mensaje sea entendido”, concluyó.