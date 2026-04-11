Tragedia en Villa Devoto: Mujer muere atropellada al caer del colectivo por su mochila.

Título: Trágico Accidente en Villa Devoto: Una Joven Pierde la Vida Tras Ser Atropellada por un Colectivo

Bajada: Un infortunado suceso en el barrio porteño de Villa Devoto terminó en tragedia cuando una joven de 25 años fue arrollada por un colectivo de la línea 134, desatando la conmoción de la comunidad.

La jornada del viernes se tornó oscura en el barrio porteño de Villa Devoto, tras el fatal accidente que le costó la vida a una joven de 25 años. Según testigos, el siniestro se produjo cuando la mujer se encontraba bajando del colectivo y su mochila se enganchó en la puerta, provocando su caída al asfalto.

Detalles del Accidente

El trágico episodio tuvo lugar en el cruce de las calles Chivilcoy y Nazarre. Cuando los servicios médicos de SAME arribaron, la joven ya había perdido la vida. Testimonios indica que ella utilizó la puerta del medio para descender, momento en el cual se cerró rápidamente, atrapando su mochila.

El Rol del Conductor

El chofer del colectivo, un hombre de 41 años, fue inmediatamente retenido por la policía. Se solicitó que pasara un test de alcoholemia y la causa se caratuló como “averiguación de homicidio”. Investigadores buscan establecer si el conductor reinició la marcha antes de que la joven completara su descenso.

Investigación en Curso

Las autoridades del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 están al mando de la investigación, que incluye pericias realizadas por la Unidad Criminalística Móvil y la División de Ingeniería Vial Forense. Además del conductor, se ha ordenado el secuestro del colectivo para realizar las pericias necesarias.

Reacciones de Testigos

Pasajeros y transeúntes han compartido sus relatos, subrayando la rapidez con la que ocurrió el accidente, lo que dejó a todos conmocionados. La joven cayó al suelo y fue atropellada por el mismo colectivo del que había descendido.