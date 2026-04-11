¿No puede Irán localizar sus minas en el estrecho de Ormuz?

Las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz han alcanzado un nuevo nivel de complejidad, poniendo en jaque la navegación y los flujos energéticos a nivel mundial.

Un Estrategia Defensiva en Crisis

La crisis en el Estrecho de Ormuz surge tras una serie de operaciones militares estadounidenses e israelíes que han llevado a Irán a activar su «opción de necesidad». Esta acción busca contrarrestar la superioridad aérea y naval de sus adversarios, generando un clima de alta incertidumbre en el comercio marítimo.

Impacto en el Transporte Marítimo

El 2 de marzo, un alto funcionario del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) declaró el cierre del estrecho, advirtiendo que cualquier embarcación que ingresara podría ser «objetivo» de ataque. Esta situación provocó una sacudida en los mercados de transporte marítimo, resultando en un aumento drástico en los precios del petróleo y una reevaluación de riesgos por parte de los armadores.

La Estrategia de las Minas Navales

A medida que Irán comenzó a desplegar minas navales, la situación se complicó aún más. La baja en el tráfico de petroleros se acentuó, debido a la evaluación de los riesgos derivados de la presencia de minas, así como de la amenaza de drones y misiles iraníes. Este contexto le brindó a Irán una ventaja considerable durante el conflicto, influenciando los flujos de energía global.

Desafíos en la Localización de Minas

Sin embargo, esta táctica no salió como se esperaba. Según informes, Irán podría tener dificultades para ubicar todas las minas que ha sembrado, ya que su colocación fue, en muchos casos, desorganizada. Esto complica enormemente sus planes y su capacidad de respuesta ante la presión internacional.

Intentos de Control

Irán ha respondido a esta crisis manteniendo un estrecho corredor marítimo operativo, permitiendo el paso de buques a pesar de los riesgos, a veces incluso cobrando una tarifa. A pesar de las advertencias sobre las áreas minadas, los mapas divulgados para señalar rutas más seguras no han logrado restaurar el tráfico marítimo a la normalidad.

Reacciones Internacionales

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vinculado la posibilidad de un alto el fuego temporal a la reapertura «plena, inmediata y segura» del estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, hizo eco de los retos, sugiriendo que la reapertura dependerá de «consideraciones técnicas».

Complejidades de la Desactivación de Minas

Desactivar minas representa una de las operaciones militares más complejas, y aunque potencias como EE.UU. cuentan con sofisticados buques de exploración, no tienen recursos suficientes para despejar rápidamente un área tan extensa como el Estrecho de Ormuz. Esto subraya el delicado estado de la situación en Irán, que pese a haber perdido parte de su infraestructura naval, sigue disponiendo de numerosos pequeños barcos para nuevas operaciones.

Un Futuro Incierto

Ni Irán ni EE.UU. tienen una imagen clara sobre la cantidad de minas que siguen en el estrecho o su ubicación precisa. Mientras tanto, Trump ha advertido que Irán podría enfrentar nuevos ataques si las negociaciones en Pakistán no fructifican, anunciando que el país está preparado para desplegar armamento de alto calibre si es necesario.