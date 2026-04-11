Rafael López Aliaga: «Si soy presidente del Perú, Gareca regresa»

Durante su cierre de campaña, Rafael López Aliaga generó gran expectativa al asegurar que si es elegido presidente, llamará a Ricardo Gareca para que regrese como director técnico de la selección de fútbol de Perú.

Un Cierre de Campaña Prometedor

El pasado jueves 9 de abril, Rafael López Aliaga realizó su cierre de campaña en el Campo de Marte, atrayendo a numerosos seguidores con propuestas que entusiasmaron a los presentes. Uno de los anuncios más impactantes fue su intención de reciclar al emblemático entrenador Ricardo Gareca si asume la presidencia.

Declaraciones que Resuenan en el Público

López Aliaga expresó su firme deseo de llevar a Perú de nuevo al Mundial, comenzando por contactar a Gareca. «En el fútbol, al equipo ganador no se lo cambia. Gareca nos llevó al Mundial y casi nos lleva de nuevo», afirmó.

Recursos para Mantener a Gareca

El exalcalde de Lima no solo mostró su apoyo emocional hacia el director técnico argentino, sino también su disposición financiera. «No me importa el salario de Gareca. Si él me lleva al Mundial, el precio no es un problema», aseguró, resaltando su capacidad económica.

Expectativas de Futuro para la Selección Peruana

El candidato de Renovación Popular se mostró entusiasta sobre la participación del equipo nacional en futuras Copas del Mundo, subrayando la importancia de un liderazgo sólido como el de Gareca. «Él no solo conoce a los jugadores, sino que sabe cómo motivarlos. ¡Es un mago!», exclamó.

Desafíos en la Realidad Deportiva

A pesar de las aspiraciones de López Aliaga, es importante recordar que, si es elegido, no tendrá la autoridad para influir en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), una entidad privada. Cualquier intento de ejercer influencia podría llevar a sanciones por la FIFA.

El Nuevo Ciclo de la Selección

La selección ha iniciado un nuevo ciclo bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, nombrado recientemente por la FPF, y ha tenido un comienzo agridulce con amistosos que incluyeron una derrota y un empate.

¿El Futuro de Gareca?

Ricardo Gareca, que actualmente se encuentra comprometido con otros proyectos, incluyendo un nuevo podcast, ha dejado claro que su regreso como entrenador no ocurrirá de inmediato. Cualquier posibilidad de su retorno al banquillo se postergaría hasta después de la Copa del Mundo 2026.

Implicaciones Legales en la Campaña

Es crucial señalar que desde el 11 de abril a la medianoche, toda actividad de propaganda política debe cesar, y el incumplimiento podría acarrear serias sanciones, incluyendo prisión. Este hecho añade otra capa de complejidad a la precaria situación política actual en Perú.