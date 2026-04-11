Nubank renombra un estadio en Brasil y refuerza su inversión en el fútbol

Cada vez más presente en el mundo del deporte, Nubank ha concretado un acuerdo que no solo amplía su reconocimiento de marca, sino que también refuerza su estrategia comercial en el emocionante universo del fútbol en Brasil.

Nubank ha concretado un acuerdo a largo plazo para renombrar el emblemático estadio de Sociedade Esportiva Palmeiras en São Paulo, marcando un hito importante en su crecimiento dentro del ámbito deportivo. Este movimiento busca fusionar visibilidad empresarial y pasión futbolística.

Aunque no se han revelado cifras exactas, informes de UOL sugieren que el contrato podría extenderse por ocho años y alcanzar una suma aproximada de 10 millones de dólares anuales. El nombre final del estadio será decidido mediante una votación en línea abierta al público, lo que invita a los aficionados a ser parte de esta transformación.

Nubank y su Estrategia de Marketing Deportivo

Desde 2013, los derechos de denominación del estadio han estado bajo el control de Allianz SE, que decidió rescindir el acuerdo para redefinir su enfoque de marketing en Brasil. Con esta transición, Nubank toma el testigo, implementando una táctica que ya ha tenido éxito en otros mercados.

Este tipo de estrategia no es nuevo para Nubank, ya que la fintech ha promovido acciones similares en Estados Unidos, colaborando en la difusión del nuevo estadio del Inter Miami. En su afán por consolidarse internacionalmente, esta iniciativa refuerza su presencia en el mercado brasileño, donde busca adaptar su modelo a la cultura local.

Palmeiras: Un Club con Legado

Palmeiras se destaca no solo como uno de los clubes más importantes de Brasil, sino también como un equipo reconocido por su éxito reciente, al haber conquistado la Copa Libertadores en 2020 y 2021. Además de ser un ícono del fútbol, el estadio es conocido por albergar eventos culturales, con presentaciones de artistas de renombre mundial como Taylor Swift y Paul McCartney.

Nubank Avanza en la Captación de Clientes Premium

En la búsqueda de diversificar su base de clientes, Nubank ha comenzado a establecer estrategias que atraen consumidores de altos ingresos, ofreciéndoles límites de crédito más altos y beneficios adicionales que antes no estaban disponibles para su público objetivo.

Por otro lado, en São Paulo, Nubank ha patrocinado una sala de cine en el icónico Copán, un proyecto arquitectónico de Oscar Niemeyer, destacando su compromiso con el arte y la cultura local.

Con estas iniciativas, Nubank está cambiando su enfoque de marketing, alejándose del tradicional «boca a boca» que los llevó a conquistar 130 millones de clientes en Latinoamérica. Ahora, la fintech busca incrementar su notoriedad en Brasil y posicionarse en Estados Unidos, donde todavía trabaja para ser más reconocida dentro del vasto ecosistema bancario.

“Estamos en una nueva etapa de madurez como empresa y marca, y buscamos devolver a nuestros usuarios a través de experiencias innovadoras”, afirmó Livia Chanes, directora ejecutiva en Brasil, durante una reciente conferencia de prensa.