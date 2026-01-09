Cómo Pagar ABL en CABA y Obtener Descuentos

¡Aprovecha el Descuento! Paga tu ABL en CABA con un 10% de Rebate

Descubre cómo beneficiarte de esta oportunidad única para ahorrar en tus impuestos municipales.

Accede a tus Boletas de ABL desde la Comodidad de tu Hogar

Para consultar tus boletas de ABL en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo necesitas ingresar al sitio web de la AGIP. Utiliza los datos de tu cuenta para acceder a toda tu información tributaria en pocos pasos.

Ahorra Con el Pago Anticipado

Este enero, una gran oportunidad te espera: puedes optar por abonar el total anual de tu ABL con un atractivo descuento del 10%. Esta medida busca incentivar el cumplimiento temprano de los pagos y ofrecer un alivio inmediato a los contribuyentes.

Pasos para Pagar tu ABL con Descuento

1. Visita la página oficial de la AGIP.

2. Inicia sesión con tus credenciales.

3. Selecciona la opción de pago anticipado y visualiza el monto a abonar con el descuento aplicado.

Beneficios que No Te Puedes Perder

Además del ahorro, realizar el pago anticipado te permite evitar recargos futuros y gestionar tus cuentas de manera más efectiva. ¡No dejes pasar esta oportunidad de optimizar tus gastos!