Ruta 40 reabierta, pero cautela por visibilidad reducida

La Ruta Nacional 40 ha sido reabierta en el tramo que conecta Epuyén con El Hoyo, a pesar de que los incendios forestales en Chubut continúan causando estragos. Las autoridades advierten que la situación sigue siendo alarmante debido a la intensa visibilidad reducida causada por el humo.

Condiciones Adversas y Advertencias de Seguridad

Luego de la reapertura del camino, Vialidad Nacional emitió un alerta sobre la escasa visibilidad en la zona, instando a los conductores a seguir las indicaciones del personal de seguridad y a estar atentos a los equipos de emergencia que operan en la ruta.

Avance Rápido del Fuego

La tarde del jueves, el fuego mostró un incremento repentino en su intensidad, cruzando la Ruta Nacional 40 y forzando el cierre total del tráfico. Las llamas han devorado más de 2.200 hectáreas en la región del lago Epuyén, generando un gran riesgo de propagación, especialmente en Puerto Patriada.

Proyecciones Meteorológicas y Desafíos en la Lucha Contra el Fuego

Con el incremento de la velocidad del viento y la inestabilidad atmosférica, se anticipa el desarrollo de grandes columnas de humo que podrían desencadenar vientos cambiantes y un comportamiento errático del fuego. Ariel Amthauer, director de incendios del Parque Nacional Los Alerces, enfatizó que las condiciones actuales no son favorables, dificultando las intervenciones aéreas y haciendo que el avance del fuego sea impredecible.

Condiciones de Sequía en la Región

El panorama en la Patagonia es grave debido a la falta de lluvias desde mayo, lo que ha secado ríos y arroyos. Amthauer destacó que Chubut es la provincia más afectada, con lagunas que han alcanzado niveles mínimos. Además, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un alerta naranja por altas temperaturas, afectando las zonas cordilleranas de la provincia y Neuquén.

Evacuaciones y Respuesta de Emergencia

Ante la aproximación del incendio, la Municipalidad de Epuyén ha llevado a cabo evacuaciones en áreas críticas, como El Coihue y La Angostura. El gimnasio municipal se ha designado como refugio seguro para los evacuados.

Equipos y Recursos en Acción

Más de 200 brigadistas están trabajando en la zona, respaldados por equipos de diversas instituciones. Se ha incorporado un Boeing 737 Fireliner al operativo, considerado el hidroavión más grande de Latinoamérica, capaz de realizar descargas masivas de agua o retardante para combatir las llamas. Además, las Fuerzas Armadas han ofrecido apoyo aéreo con helicópteros y vehículos especializados.