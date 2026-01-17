Cómo seguir trabajando después de jubilarse: Guía de trámites

Si has alcanzado la jubilación y sientes que aún tienes mucho para aportar, ¡no estás solo! Cada vez más jubilados optan por reintegrarse al mundo laboral, y en este artículo te contamos cómo hacerlo de manera efectiva.

La decisión de reanudar la actividad laboral tras la jubilación es cada vez más común. Si eres jubilado y decides trabajar, ya sea en relación de dependencia o como autónomo, podrás seguir recibiendo tu pensión sin limitaciones. Para ello, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos legales y administrativos.

Requisitos para Volver a Trabajar

Al reincorporarte al ámbito laboral, tendrás la obligación de aportar un 11% de tu salario al Fondo Nacional de Empleo. Sin embargo, es importante aclarar que estos aportes no generan derecho a un reajuste de tu jubilación.

Pasos para Realizar el Trámite de Reincorporación

Volver a incorporarte al trabajo es un procedimiento sencillo. Te explicamos cómo hacerlo:

1. Verifica tu Información en ANSES

Antes de iniciar cualquier trámite, asegúrate de que tus datos personales y vínculos familiares estén actualizados en la base de ANSES. Si detectas alguna irregularidad, lleva la documentación necesaria el día del trámite.

2. Visita una Oficina de ANSES

Dirígete a una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo. Lo importante es llevar todos los documentos requeridos para facilitar el proceso.

3. Declara tu Reincorporación

En tu visita a la oficina, presenta los documentos solicitados y formaliza tu regreso a la actividad laboral. Este paso es vital para que todo esté en orden.

Costos Asociados

El proceso de reincorporación es completamente gratuito, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes quieren continuar trabajando.