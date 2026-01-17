Cathie Wood: Bitcoin desbanca al oro como la mejor reserva de valor

La fundadora de Ark Invest, Cathie Wood, ha planteado que la limitada disponibilidad de Bitcoin lo convierte en un activo más atractivo que el oro para los inversores modernos.

Cathie Wood, directora de Ark Invest, sostiene en un reciente informe que la escasez de Bitcoin lo posiciona como una opción más sólida que el oro como reserva de valor. Según Wood, Bitcoin ha aumentado un 360% en comparación con el 166% del oro, destacando su potencial de crecimiento superior.

La Ventaja de la Escasez en Bitcoin

Wood explica que, a diferencia del oro, donde los mineros pueden aumentar la producción ante la subida de precios, el protocolo de Bitcoin impide que se haga lo mismo. Cada vez que ocurre un halving, la disponibilidad de Bitcoin se reduce aún más, aumentando su atractivo como activo monetario.

Proyecciones Futuros

Con un enfoque optimista, Wood prevé que Bitcoin podría alcanzar los 1.2 millones de dólares para 2030, aunque inicialmente había estimado 1.5 millones. Esta revisión responde a factores como el reciente comportamiento del oro y la creciente aceptación de stablecoins entre los inversores.

¿Qué Hace a Bitcoin un Activo Único?

La correlación de Bitcoin con el oro es baja, situándose en 0.14, lo que significa que su rendimiento no está ligado a las variaciones de ese metal precioso. Wood argumenta que esto lo transforma en una herramienta eficaz para quienes buscan diversificar sus carteras de inversión.

Demanda Institucional y Proyecciones de Precio

Por su parte, Matt Hougan, de Bitwise, sugiere que la demanda institucional desbordante podría llevar a Bitcoin a experimentar una “explosión parabólica” en su valor. A la vez, advierte que el oro podría estar en una fase de “exuberancia irracional”, mientras Bitcoin continúa mostrando fuerza a pesar de los retos.

Bitcoin y Oro en el Contexto Economico Actual

Aunque la industria de criptomonedas enfrenta competencia directa del oro, los analistas de Bernstein siguen apostando por Bitcoin como una mejor cobertura. En contraste, Standard Chartered ha recortado su pronóstico de precio, disminuyendo la expectativa de 300.000 dólares a 150.000 dólares para 2026.

En el año actual, el oro ha aumentado un 69%, superando el rendimiento de Bitcoin, lo que ha levantado interrogantes sobre su eficacia como «oro digital». Mientras que el oro posee un valor apoyado en su reconocimiento global, Bitcoin sigue lidiando con la percepción de riesgo tecnológico asociado a su infraestructura.